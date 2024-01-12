بطولة الحل الدولية للشطرنج 20 يناير بالفجيرة

أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن تنظيمه لبطولة الفجيرة الدولية الخامسة للقدرة الشطرنجية والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج يومي 20 و21 يناير الحالي وذلك بفندق نوفوتيل الفجيرة، وتشمل بطولة الشطرنج الخاطف وبطولة الحل الدولية بنسختها 20 بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم والإمارات، ويترأس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالله علي آل بركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، ومحمد عبدالله الزعابي نائباً له، وأسندت إدارة البطولة للحكم الدولي محمد عبد الغني سكرتير الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج مدير البطولة.

وتتميز بطولة الحل الدولية بأنها تقام في 45 دولة حول العالم في التوقيت نفسه علماً أن بطولة الفجيرة تضم أهم وأفضل اللاعبين على مستوى العالم مما يعطيها مكانة فنية وتنافسية قوية، عززها حضور رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج الصربي مرجان كوفازيفيتش للفجيرة.

بدوره ثمن الدكتور عبد الله آل بركت الرعاية الكريمة لسمو ولي عهد الفجيرة، والتي تأتي تعزيزاً لاستضافة الفجيرة للنسخة الماضية لبطولة العالم والتي حققت مكاسب عالمية في الجوانب الفنية والإدارية أكدت مكانة الفجيرة كوجهة دولية وعالمية لأفضل وأقوى البطولات الدولية.

وأشار إلى أن انتهاء اللجنة المنظمة من كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة بشكل مميز، كما ونجحت باستقطاب لاعبين عالميين للمشاركة في البطولة ومنهم بطل العالم الحالي الروسي دانيلا بافلوف، وبطل العالم الأسبق البولندي بويتر مورديزا والفائز ببطولة العالم ثماني مرات وكذلك بطل العالم السابق الروسي اندريه سيلفانوف، وأفضل لاعبة في العالم في حل مسائل الشطرنج الروسية آنا شومان، وتشمل قائمة المشاركين في البطولة خمسة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل على مستوى العالم في حل وتأليف مسائل الشطرنج.



بدوره أكد محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة أن إدارة النادي تسعى من خلال تنظيم البطولة إلى تعزيز مكانة الفجيرة على خارطة السياحة الرياضية شطرنجياً، وتابع الزعابي: يسعدنا مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين في قائمة أفضل مئة لاعب على العالم في الشطرنج الخاطف ومنهم المصنف 43 عالمياً الهندي سدواني ولاعبا المنتخب الأذربيجاني سفارلي التاج، وجوجازينوف، واللاعب المخضرم أركادي نيديتش والذي يحتفظ بتواجده ضمن قائمة أقوى 100 لاعب على مستوى العالم منذ عام 2004 حتى الآن، مع مشاركة العديد من النجوم العالميين والأساتذة الكبار.

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