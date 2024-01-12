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الأسهم الأوروبية في دائرة المكاسب بعد بيانات اقتصادية إيجابية

1/12/2024 7:26:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم، بعد بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت عودة نمو الاقتصاد البريطاني في نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني، نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.3% في نوفمبر، بعد انكماشه بنفس النسبة في أكتوبر السابق عليه.

وبحلول الساعة 01:58 ظهراً بتوقيت الإمارات، نما مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.86% أو ما يعادل 4.09 نقاط ليصل عند مستوى 476.83 نقطة.

وربح مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 82 نقطة أو ما نسبته 1.11% ليصل إلى 7469.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.96% ما يعادل 42.8 نقطة ليبلغ مستوى 4485.2 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.7% أو ما يوازي 53 نقطة ليبلغ مستوى 7629.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.89% أو ما يوازي 147.9 نقطة ليصل إلى 16694.39 نقطة.


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