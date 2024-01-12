إسرائيل تنفي اتهامات بشأن نيتها تدمير الشعب الفلسطيني

في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، قال المحامي البريطاني البروفيسور مالكوم شو، الذي يرأس فريق الدفاع عن إسرائيل، إنه ليس هناك دليل قوي بأن إسرائيل تعتزم تدمير الشعب الفلسطيني.

وأقر مالكوم شو بنية إسرائيل، التي لا يمكن إنكارها، للدفاع عن نفسها ومواجهة التهديد من "حماس" وجماعات مماثلة، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم الجمعة.

وتابع شو أنه إذا انتهكت القوات الإسرائيلية أي قواعد للصراع، فإن تلك القضايا، سيتم معالجتها من خلال النظام القانوني القوي والمستقل في إسرائيل.

وأكد أن أفعال إسرائيل تتماشى مع القانون الإنساني الدولي ويتم تنفيذها بأسلوب متناسب، مع جهود لتقليص الأضرار على المدنيين من خلال تحذيرات عبر مكالمات هاتفية ومنشورات ووسائل أخرى.



وكان المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تال بيكر قد ذكر في وقت سابق في بدء اليوم الثاني من جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، أن "الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة هي عمليات للدفاع عن الذات ضد حماس ومنظمات إرهابية أخرى".

واضاف المستشار أن جنوب أفريقيا قدمت أمس الخميس "رواية مشوهة بشكل صارخ" حيث إنها اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، في غزة، خلال اليوم الأول من جلسات الاستماع، حول القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة. وتابع "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل".

وقال بيكر إن إسرائيل تقول إنها ملتزمة بالإذعان للقانون، في خضم الحرب وأضاف "لكن تفعل ذلك في مواجهة ازدراء حماس المطلق للقانون".

وتابع أن "المعاناة المروعة للمدنيين، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، هي نتاج استراتيجية حماس، بينما مطالب جنوب إفريقيا بأن توقف إسرائيل الحرب، ستجعل إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها".

كانت جنوب أفريقيا قد قالت أمس الخميس، وهو اليوم الأول من جلسات الاستماع، إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية "منهجية"، مستشهدة بأمثلة على العنف العسكري وتصريحات لساسة إسرائيليين وضباط عسكريين.





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