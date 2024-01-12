«القابضة» و«أدنيك» تستحوذان على حصة 40.5% في مجموعة «آيكون» المصرية

أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، ومجموعة "أدنيك"، اليوم، عن التوقيع على الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة 40.5% في مجموعة "آيكون"، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) المصرية، من خلال زيادة رأس المال. وستقوم الشركتان بالاستثمار من خلال كيان ذي أغراض خاصة. وبموجب هذه الصفقة، تبلغ حصة "القابضة" (ADQ) من إجمالي الاستحواذ 49%، بينما تبلغ حصة "أدنيك" 51%، وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق اللازمة.

وتعد "آيكون" شركة رائدة في سوق الفنادق الفاخرة في مصر، ولديها سجل حافل في بناء وامتلاك مجموعة من أهم الفنادق الفخمة في أنحاء البلاد. وتمتلك المجموعة أربعة فنادق قيد التشغيل هي فندق "فورسيزونز القاهرة نايل بلازا"، وفندق "كمبينسكي النيل القاهرة"، ومنتجع "فورسيزونز شرم الشيخ"، وفندق "فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو". كما تقوم المجموعة حالياً بتطوير 3 فنادق وعقارات سكنية فاخرة تشمل "فندق فورسيزونز" ضمن مشروع مدينتي والأقصر، وفندق "راديسون كوليكشن" في مرسى علم، بالإضافة إلى فندق واحد قيد التصميم – فورسيزونز في الأهرامات ويمثل هذا التعاقد أحد أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، كما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل قطاع السياحة والضيافة المصري.

وسيتم استخدام الحصة الاستثمارية لكل من "القابضة" و"أدنيك" في ذراع قطاع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى جزئيًا لتخفيض التسهيلات الحالية لشركة ICON، مع استخدام المتبقي أيضًا مما يستلزم استثمارًا غير مباشر من خلال "آيكون" في محفظة تضم 7 فنادق تاريخية فاخرة مملوكة للحكومة المصرية، حيث وقّعت "آيكون" اتفاقات نهائية مع الحكومة المصرية بشأن هذه الفنادق وتقوم بإتمام عملية الاستحواذ على حصة فيها. وهذه الفنادق هي فندق "ماريوت القاهرة عمر الخيام"، وفندق "ماريوت مينا هاوس القاهرة"، وفندق "ونتر بالاس الأقصر"، وفندق "أولد كتركت أسوان"، وفندق " شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية"، وفندق "شتايجنبرجر التحرير القاهرة"، ومنتجع "موفنبيك أسوان".

وسيصل حجم محفظة "آيكون" بعد اكتمال هذه الصفقة إلى 15 فندقاً وعقاراً فاخراً في قطاع الضيافة تضم نحو 5,000

غرفة فندقية موزعة ضمن مواقع رئيسية في القاهرة والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ. ويشرف على إدارة الفنادق المستحوذ عليها في مصر مجموعة من أفضل الشركات المشغلة للفنادق التي ستواصل الاستفادة من الموارد والخبرات المحلية التي توفرها مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة، من المتوقع

أن يحقق القطاع نمواً ليستقبل أكثر من 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028.ويذكر أن لدى مصر حالياً عدد محدود من الفنادق التراثية المصنّفة ضمن الفئة الراقية والفاخرة والتي تلبي المتطلبات المتنامية لشرائح جديدة من السياح والزوار.

وتعكس هذه الصفقة اهتمام "القابضة" (ADQ) بالاستثمار في أصول تحظى بإمكانات واعدة لتحقيق النمو والعوائد المستدامة. وتعتبر "القابضة" (ADQ) مستثمراً على المدى البعيد في الاقتصاد المصري، وقد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بعدد من الاستثمارات في شركات رائدة في قطاعات مختلفة، شملت الاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتوزيع وتصدير المستحضرات الدوائية في مصر.

وقد تطورت مجموعة "أدنيك" لتصبح مزوداً متكاملاً للخدمات والحلول السياحية عقب إنشائها شركة "سياحة 365"، التي بدأت عملياتها في مصر مسبقاً وستسهم في تعزيز أوجه التعاون بعد الاستثمار في "آيكون".

وقال

حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:” إن الاستثمار في مجموعة آيكون يُمثّل خطوة مهمة لـ"أدنيك"، ويندرج ضمن مساعي المجموعة لتنفيذ استراتيجية النمو والتوسع في الأسواق العالمية، وأضاف: "يتيح هذا الاستحواذ للمجموعة والشركات التابعة لها فرص الاستفادة من سوق السياحة المصري سريع النموّ، ويعكس التزامنا بتعزيز محفظة الضيافة والسياحة في الشركة. وسوف نواصل التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) بهدف دعم نموّ مجموعة 'آيكون' وتحقيق قيمة مُضافة للمساهمين“.

من جانبه، رحّب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، بانضمام كلّ من "القابضة" (ADQ) وأدنيك إلى المجموعة كشركاء استراتيجيين ومساهمين في "آيكون"، وقال: "بموجب هذه الشراكة المهمة التي تمثّل أساساً لتعزيز نجاحنا المشترك في المستقبل، نسعى إلى استكشاف فرص النموّ في قطاع السياحة المصري وغيره من القطاعات الحيوية، ونتطلع لتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين".

وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في الصفقة.





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