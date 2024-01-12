23708 قتلى جراء الضربات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الجمعة إن 23708 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 60005 آخرين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن نحو 151 فلسطينيا قتلوا وأصيب 248 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





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