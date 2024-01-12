23708 قتلى جراء الضربات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر

23708 قتلى جراء الضربات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر
التاريخ
1/12/2024 7:26:21 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الجمعة إن 23708 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 60005 آخرين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة إن نحو 151 فلسطينيا قتلوا وأصيب 248 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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