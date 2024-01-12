10 منتخبات عربية تحلم باللقب الـ 7

تحمل 10 منتخبات، أحلام وطموحات وآمال كرة القدم العربية في معانقة اللقب الـ 7 في مشاركتها المرتقبة في النسخة الـ 18 من بطولة كأس آسيا، التي تنطلق الجمعة في قطر بمشاركة 24 منتخباً من مختلف أرجاء القارة الصفراء، وتتواصل منافستها حتى الـ 10 من فبراير المقبل.

وتضم المنتخبات العربية الـ 10 الحالمة باللقب الـ 7، قطر ولبنان في المجموعة الأولى، إلى جانب الصين وطاجيكستان، وسوريا في المجموعة الثانية، مع أستراليا وأوزبكستان والهند، والإمارات وفلسطين في المجموعة الثالثة، إلى جانب إيران وهونغ كونغ، والعراق في المجموعة الرابعة، مع اليابان وإندونيسيا وفيتنام، والأردن والبحرين في المجموعة الخامسة، إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا، والسعودية وعُمان في المجموعة السادسة، مع تايلاند وقيرغيزستان.

وسبق لكرة القدم العربية، الفوز بكأس آسيا 6 مرات، وذلك عن طريق منتخبات، الكويت في العام 1980، والسعودية في أعوام 1984 و1988 و1996، والعراق في 2007، وقطر في العام 2019، في النسخة التي أقيمت بضيافة الإمارات.

تطور متصاعد

وتبدو فرصة المنتخبات العربية في الظفر باللقب القاري الـ 7، صعبة في ظل التطور المتصاعد في مستويات منتخبات الصفوة في كرة القدم الآسيوية، خصوصاً اليابان صاحبة الألقاب الـ 4 في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وإيران، صاحبة الألقاب الثلاثة في أعوام 1968 و1972 و1976، وكوريا الجنوبية، التي سبق لها الفوز بلقبي العامين 1956 و1960، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أداء منتخبات آسيوية صاعدة، تتمثل في فيتنام وماليزيا والهند وتايلاند، والتي غالباً ما تشكل عقبة أمام انطلاقات المنتخبات العربية سواء في البطولة الآسيوية أم غيرها من البطولات القارية.

منصة التتويج

كما يتوقع أن تواجه المنتخبات العربية الـ 10 المشاركة في النسخة 18 من كأس آسيا في قطر، حقيقة النقلة الفنية الواضحة في مستويات منتخبات استراليا وأوزبكستان والصين، والتي يشكل اجتياز أي منها خلال دور المجموعات، مؤشراً على مدى جدية كرة القدم العربية في المضي بصورة سليمة نحو الوقوف على منصة التتويج بعد اجتياز عقبة «كبار» القارة الصفراء، اليابان وكوريا الجنوبية وإيران.

حقائق فنية

ورغم الحقائق الفنية التي تميل في أغلبها لمصلحة منتخبات «كبار آسيا» إلا أن سعي المنتخبات العربية، خصوصاً السعودية والعراق والإمارات وقطر، نحو حصد اللقب الـ 7 في كأس آسيا، قد يتكلل بالنجاح، تماماً كما حصل في نسخة العام 2007، حينما توج منتخب العراق باللقب لأول مرة في تاريخه رغم أنه لم يكن في الأساس من المرشحين للوقوف على منصة التتويج، وفقاً لاستطلاعات رأي لم تمنحه أكثر من بلوغ الدور ربع النهائي، لكنه «فعلها»، وتوج بلقبه القاري الأول.

فأل حسن

وتتسلح غالبية المنتخبات العربية الـ 10، بـ 3 عوامل قد تكون لها الكلمة الفصل في حصد اللقب القاري الـ 7، الأول يتمثل في التشكيلات الزاخرة بالوجوه الشابة الباحثة عن ظهور قاري لافت، والثاني، يتمثل في الزخم الجماهيري المتوقع أن يكون حاضراً وبقوة، والثالث، يتمثل في الملاعب العربية، التي كثيراً ما تكون فألاً حسناً على اللاعب العربي في تقديم أفضل ما لديه خلال المباريات.

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