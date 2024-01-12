محمد بن راشد يحضر أفراح المعلا والنعيمي

محمد بن راشد يحضر أفراح المعلا والنعيمي
التاريخ
1/12/2024 7:26:20 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، على كريمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.
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