محمد بن راشد يحضر أفراح المعلا والنعيمي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، على كريمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.





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