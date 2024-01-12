الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN-قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان“لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات“.

وتابعت“شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى”.

(رويترز)



