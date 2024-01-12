الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنيف/PNN-
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان“لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات“.
وتابعت“شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى”.
(رويترز)
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