Friday, 12 January 2024 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرة في وسط البلد اليوم الجمعة نصرة لأهالي غزة

1/12/2024 7:15:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم أردنيون مسيرة تضامنية اليوم الجمعة في وسط البلد، بعنوان "لا تهجير.. صمود ومقاومة حتى التحرير" وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 98 يوماً.


ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.


وطالب المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة.
وهتفوا بضرورة منع تهجير الفلسطينيين من أرضهم مطالبين بعودتهم إلى منازلهم التي تم قصفها ومناطقهم.


MENAFN12012024000208011052ID1107713181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث