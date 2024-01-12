مسيرة في وسط البلد اليوم الجمعة نصرة لأهالي غزة

وطالب المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة. وهتفوا بضرورة منع تهجير الفلسطينيين من أرضهم مطالبين بعودتهم إلى منازلهم التي تم قصفها ومناطقهم.

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