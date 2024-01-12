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الإحصاءات العامة: انخفاض كميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني الماضي

1/12/2024 7:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد انخفاضاً نسبته (4.63%) لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، وانخفاضا بنسبة (4.64%) مقارنة مع شهر تشرين الأول الذي سبقه من عام 2022. أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 بنسبة (2.68%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.


وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 ما مقداره 87.01 نقطة مقابل 91.23 لنفس الشهر من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 ما مقداره 87.01 نقطة مقابل 91.24 مقارنة مع شهر تشرين الأول الذي سبقه من عام 2023. وعلى المستوى التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 90.24 نقطة مقابل 92.73 لنفس الفترة من عام 2022، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).


وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 انخفاض كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (7.03%) والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.0%. في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 17.08% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، وارتفعت كميات إنتاج "الكهرباء" بنسبة 4.08% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.


وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2023 نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (4.75%) والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.0% وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (4.19%) والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0% وكميات إنتاج "الكهرباء" بنسبة (3.63%) والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.


وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (3.66%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 3.70% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، وارتفعت كميات إنتاج "الكهرباء" بنسبة 3.11% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.


MENAFN12012024000208011052ID1107713179

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