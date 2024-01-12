سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية في خان يونس
التاريخ
1/12/2024 6:11:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها خاضت بالأسلحة الرشاشة اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم وسط خان يونس.
وأضافت في بيان لها أنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي".
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