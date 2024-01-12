ميقاتي: الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قال رئيس الحكومة في لبنان نجيب ميقاتي، إنه "تم إبلاغ جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، ولا نقبل بأن يتعرض أخوتنا للإبادة ونحن نبحث عن اتفاق خاص".

ميقاتي: الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقيهوكستين ينقل رسالة إسرائيلية إلى لبنان

وفي كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء، لفت ميقاتي إلى أن "الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضا الى الموفد الأمريكي أموس هوكستين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701".

وأكد أنه "إذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، وعندها يمكن الانتقال إلى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب".

وأعلن "أننا أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان"، مشددا على "أننا لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".



