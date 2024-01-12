جنون 2024.. الشرطة تحذر من انتهاك خصوصية اللصوص أثناء السرقة

أثارت الشرطة غضباً واسعاً في كندا إثر تحذيرها أصحاب المنازل من انتهاك خصوصية اللصوص الذين يسرقون الطرود من أمام منازلهم وترصدهم الكاميرات.



وفي التفاصيل، حذرت الشرطة في مقاطعة كيبيك الكندية أصحاب المنازل من نشر لقطات مراقبة لطرودهم التي يتم سرقتها، لأنها قد تنتهك "الحياة الخاصة" للصوص المزعومين.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" ذكرت الصحفية أوليفيا أومالي: "تشتهر منطقة مونتريال الغربية بشرفاتها الكبيرة، ولكن خلال العطلات، تكون تلك الشرفات هدفًا كبيرًا للصوص أوقراصنة الشرفات".

وقالت لورين سمول بينيفاذر، عضو مجلس مونتريال ويست، المسؤولة عن الأمن العام: "إنه شيء نتعامل معه يومياً. لديك أشخاص يتتبعون المركبات، وعندما يرون طردًا تم تسليمه، يذهبون بعد ذلك ويأخذون الطرد إذا لم يأت أحد إلى الباب لاسترداد الطرد".

ومع ذلك، حذرت قوة الشرطة المحلية المواطنين المحليين من مشاركة لقطات لصوص الشرفة المزعومين.

وحذر ضابط الاتصالات الملازم بينوا ريتشارد، قائلاً: "لا يمكنك نشر الصور بنفسك لأنه عليك أن تتذكر، في كندا، لدينا افتراض البراءة وأن نشر تلك الصورة يمكن أن يشكل انتهاكًا للحياة الخاصة".

وأضاف: "إذا حصلت على دليل على أن شخصًا ما ربما سرق شيئًا ما، فاتصل بالشرطة، وقدم هذا الدليل إلى الشرطة. سنجري التحقيق ونقدم هذا الشخص إلى العدالة ونوجه إليه بعض التهم".



وقد يواجه الأشخاص الذين ينشرون لقطات أمنية لطرودهم المسروقة اتهامات محتملة بالتشهير، وفقًا لقناة CTV الكندية.



أثارت تعليقات ضابط إنفاذ القانون ردود فعل عنيفة وعدم تصديق بأن الكنديين قد يواجهون مشكلة قانونية لنشر لقطات أمنية منزلية لطرودهم المسروقة.

وكتب الصحفي الكندي عزرا ليفانت: "إننا في عام 2024، لذا فإن الشرطة تهتم بالمجرمين أكثر من اهتمامها بضحايا الجريمة".

وكتب المعلق المحافظ كريس توملينسون: "إن شرطة كيبيك تقول هذا لأنه يحرجها من مقدار السرقة التي تحدث دون عواقب. أبلغهم بالأمر، وسوف يقومون بحفظه والتظاهر بأنه لم يحدث أبدًا".



وكتبت كريستينا هوف سومرز، المؤثرة الاجتماعية على يوتيوب: "لقد جن جنون العالم".

