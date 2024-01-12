الشارقة لرياضة المرأة تنظم ورشة عمل ناجحة في المبارزة لمدرسي التربية الرياضية

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في إطار دعمها المتواصل للمسيرة الرياضية للمرأة على مستوى إمارة الشارقة ورشة عمل لمدرسي التربية الرياضية بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك في إطار التكامل والتعاون الذي تحرص المؤسسة على تقديمه لدعم مسيرة رياضية للمرأة.



استهدفت الورشة التي جرت في مقر مركز الطفل بمنطقة الرقة، صقل القدرات التدريبية لمدرسي التربية الرياضية، وتأهيلهم لاكتشاف أفضل الخامات في رياضة المبارزة لكونها من الرياضات الأولمبية

المستهدفة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة ، وفي مشروع الحاضنات الرياضية .

ادارت ورشة العمل الدكتورة فاطمة القرامي المدير الفني لرياضة المبارزة في نادي الشارقة لرياضة المرأة، وذلك في إطار التكامل المؤسسي وتنفيذ مشاريع مشتركة بين المؤسسة وهيئة التعليم الخاص، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

حيث اعتمدت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن برامجها المستقبلية

سلسلة من المبادرات

المؤثرة التي تشمل إقامة دورات تأهيل

في العديد من الرياضات، وتنظيم مسابقات في مختلف الألعاب وبصفة خاصة في الألعاب الفردية الأولمبية

، كالبطولة التي من المقرر تنظيمها في ألعاب القوى لطالبات المدارس بداية من 21

فبراير المقبل، التي تستهدف اجراء اختبارات بدنية وقياسات فسيولوجية لانتقاء

أفضل اللاعبات

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