يذهب كل شيء فنعود إلى أنفسنا!

في مقابلة لها على قناة الـ (CNN) الأمريكية، تحدثت المطربة الإيرانية الأشهر (گوگوش) في لقاء مع المذيعة كريستين أمان بور، عن سنوات السبعينيات، سنوات التألق والنجاح عندما كانت معبودة الجماهير، والتي شهدت تألقاً لم يحظ به أحد مثلها، فقالت، إن سنوات السبعينيات الضاجة بالشباب وأغاني البوب وتسريحات الشعر وحفلات باريس و.... انتهت وتلاشت إلى غير رجعة، بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والتي أنهت حكم الشاه وغيرت بوصلة السياسة ووجه الحياة الثقافية في إيران، لقد كانت گوگوش واحدة من أبرز ملامح ذلك الوجه في تلك السنوات!

منعت المطربة التي لقبت بـ(فيروز إيران) من الغناء وتوارت عن الأنظار وارتدت غطاء الرأس، وتزوجت وتطلقت، وانهالت عليها المصاعب التي قاومتها بالقراءة والرياضة، واليقين بأن كل شيء قد ذهب إلى غير رجعة ومعه ذهبت هي أيضاً، ولن تعود تلك المطربة التي تملأ أخبارها البلاد وتقلدها النساء في كل خطوة، حتى عندما قصت شعرها تماماً قلدتها معظم نساء إيران!

لقد غادرت لتستقر بشكل نهائي في كندا، وعادت من هناك لممارسة الغناء مجدداً، لتحل ضيفة على كبريات الفضائيات وسط احتفاء كبير، من يتابع لقاءات هذه السيدة التي تخطت السبعين اليوم لا يجد أثراً لهذا العمر المتقدم، لكن الملاحظ بشكل لافت هو إصرار هذه المطربة على التحدث بلغتها الفارسية في كل مقابلاتها ولقاءاتها، وهو أمر يدعو للاحترام فعلاً كأي إنسان منتم إلى لغته وثقافته وهويته، فلا يقبل التفريط فيها كما يصر على التمسك بها وباحترام شديد!

تذكرني گوگوش بكل الذين أعرفهم وألتقيهم من الذين ينتمون إلى تفاصيل هويتهم بمحبة صادقة وانتماء كبير، كجدتي ووالدتي وكل النساء اللواتي يحافظن على ثيابهن التقليدية بمحبة، وكبناتنا اللواتي يحافظن على زيهن المحتشم باقتناع، وكنساء أفريقيا اللواتي أراهن في المؤتمرات والمطارات، وكالمسؤول الصيني الذي لا يرطن بالإنجليزية، والفرنسي الذي يغار على لغته إلى حد التعصب، وكثيرين ممن يظهرون على الفضائيات فلا يتحدثون إلا بلغتهم، لأنها لغة يجب أن تسمع جيداً كالإنجليزية تماماً!

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