تقييم صحة أشهر ممثل فرنسي بسبب نزاع بين أبناءه

سيجري طبيب مفوض من جانب القضاء الفرنسي تقويماً لحالة آلان ديلون الصحية، بهدف اتخاذ إجراء محتمل للحماية القانونية نزولاً عند طلب الممثل البالغ 88 عاماً والذي تشهد صحته تدهوراً، وابنه أنتوني.

ومنذ أكثر من أسبوع، يخوض أبناء النجم الثلاثة حرباً ضروساً فيما بينهم، على صفحات الصحافة أو في القضاء، مع تأكيد كل منهم رغبته في حماية الممثل الفرنسي الأسطوري الذي تدهورت صحته منذ إصابتها بسكتة دماغية في عام 2019.

واتهم نجلا ديلون، أنتوني (59 عاماً) وآلان فابيان (29 عاماً)، اختهما أنوشكا (33 عاماً) بأنها تتلاعب بوالدهم وأخفت عنهما وضعه الصحي.

ورأى أنتوني ديلون أن أخته غير الشقيقة ترغب في إعادة النجم إلى سويسرا تجنباً لدفع الكثير من الضرائب على الميراث في فرنسا.

إلا أن أنوشكا اعتبرت أن أنتوني وآلان فابيان يعرّضان حياة الممثل للخطر، مؤكدة أن "السبب الوحيد" الذي جعلها ترغب في إحضار بطل فيلمي "لا بيسين" و"غيبار" إلى سويسرا هو تمكينه من استكمال علاجه فيها.

وتسارعت الأمور الأربعاء، إذ أحال محامو أنتوني وآلان ديلون إلى المدعي العام طلبات بوضع الممثل تحت حماية قضائية "لأسباب صحية".

وقد تبلغت النيابة العامة بهذه الطلبات الخميس، وأعلنت أنها اتصلت "بطبيب معتمد (...) من أجل تقويم وضع آلان ديلون"، على ما قال المدعي العام في مونتارجي جان سيدريك غو، في بيان لفت فيه إلى أن هذا الإجراء لن يكون موضوع "أي منشور آخر".

خبير متخصص

في صلب القضية، إجراء محتمل للحماية القضائية، بموجب القانون الخاص بالأشخاص البالغين غير القادرين على الحفاظ على مصالحهم الشخصية أو ممتلكاتهم بمفردهم.

وأبدت لورانس بيدوسا، التي تقول إنها محامية آلان ديلون، فيما يطعن بصفتها جزء من العائلة، لوكالة فرانس برس ارتياحا "لأنه جرى الاستماع إلي".

وقالت "تعيين طبيب خبير سيضمن عدم حدوث مزيد من التدخل (من العائلة)، لتقويم الحاجة إلى إجراء حماية".

وعلق كريستوف أييلا، محامي آلان ديلون، لوكالة فرانس برس أن "هذا الأمر يبعث على الارتياح لنا ولوكيلنا. نأمل أن يتولى تقديم الخبرة خبير متخصص حتى نصل أخيراً إلى استئناف الرعاية التي يحتاجها السيد آلان ديلون. لقد كان إيقاف هذه الرعاية أمراً جنونياً وغير مسؤول بتاتاً وبشكل مخالف للنصيحة الطبية".

وأعلن المحامي أييلا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية أنه لم يعد المستشار القانوني لأنوشكا ابنة الممثل، لافتاً إلى أن ذلك حصل بالاتفاق معها "من أجل تهدئة النقاش".

فهل يشي هذا الإجراء القانوني بهدنة في الحرب بين ورثة المستقبل، والتي تلقي بظلالها على المحطات الأخيرة من مسيرة الفنان؟

لا يبدو الجواب بديهيا، فقد اتهم آلان فابيان ديلون، أصغر الأشقاء الذي يعيش في دوشي (بمنطقة لواريه) مع والده، عبر مجلة "باري ماتش" الخميس أخته بممارسة "السيطرة" على والدهما.

وتحدّث أيضاً عن وضع والده فقال "أحياناً يكون حاضراً (ذهنياً)، وأحياناً يكون في مكان آخر (...) تارة يكون مدركاً، وتارة ينسى، يلجأ إلى أفكاره. في غالب الأحيان، لا يمكن معرفة ما يدور في رأسه".

علاجات طبية

وتعتقد أنوشكا أن الرعاية الطبية المتوافرة لوالدها غير كافية في فرنسا، وأنه يجب أن يتمكن أطباؤه السويسريون من فحصه مرة أخرى واستئناف العلاج، وإلا فإنه سيعرض حياته للخطر.

وعلى الصعيد القانوني، في 22 ديسمبر، قدّم آلان فابيان شكوى ضد أنوشكا بتهمة "استغلال ضعف" والدهما.

وأعلن أنتوني ديلون لمجلة "باري ماتش" تقديم شكوى ضدها، متهماً إياها بعدم إبلاغه بفشل والدهما في "خمسة اختبارات معرفية" بين عامي 2019 و2022.

وتظل خطورة الحالة الصحية للمثل الفرنسي، أحد آخر عمالقة السينما، سراً عائلياً. والممثل بات مواطناً سويسرياً منذ عام 1999، وهو يرغب، بحسب ابنه أنتوني، في إنهاء حياته في منزله في دوشي.

بعد تقاعده من مواقع التصوير، لم يظهر آلان ديلون إلا في عدد قليل من المناسبات العامة خلال السنوات الأخيرة، وقد شوهد في جنازة النجم الفرنسي جان بول بلموندو في سبتمبر 2021، كما لم يتحدث علناً منذ انكشاف الخلافات بين أبنائه الثلاثة.

وأعربت بريجيت باردو الخميس عن دعمها للممثل قائلة "يا له من أمر مؤسف أن يتم تشويه صورة آلان، الأيقونة الكبرى التي تمثل فرنسا بجدارة!".