يضم 115 لاعباً..منتخب شباب الجودو يواجه تجمع الصفوة في معسكر تونس غداً







بدأ منتخب شباب الجودو تدريباته في معسكره الحالي في مدينة القيروان التونسية استعداداً للمشاركات المقبلة، من بينها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، التي تستضيفها الإمارات في أبريل المقبل، بجانب المشاركات العربية والآسيوية للجودو لموسم 2024.

وتقام التدريبات على فترتين بإشراف المدرب جعفر النخلي، ثم 3 فترات بمعسكر التدريب المشترك والذي يضم 115 لاعباً، مع خوض المنافسة التجريبية الأولى غداً مع منتخب "الصفوة" في مدينة صفاقس، تليها المنافسة الثانية الثلاثاء المقبل مع منتخب تجمع أندية الشباب، ثم العودة إلى الدولة يوم 20 يناير الجاري.

ويشارك في المعسكر 10 لاعبين هم منذر موسى البلوشي، ومحمد نبيل النقبي، وعلي راشد النقبي، وأحمد عبد الله يوسف "نادي خورفكان"، وعلي حسن إبراهيم، وحميد سعيد الحمادي "اتحاد كلباء"، ومانع جمعة عبد الرحمن، وحمد أحمد خميس "نادي الشارقة الرياضي، وسيف سالم الحمادي "الفجيرة للفنون القتالية"، وذياب إبراهيم الجنيبي "نادي الشارقة للدفاع عن النفس".

واطمأن سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على وصول البعثة إلى تونس، وبداية المراحل التدريبية حسب البرنامج المقرر من الجهاز الفني.





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