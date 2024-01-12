«دبي للثقافة» تعلن انطلاق «موسم دبي الفني 2024» اليوم الجمعة

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، عضو مجلس دبي، أعلنت "دبي للثقافة" عن انطلاق "موسم دبي الفني 2024" بدءاً من اليوم الجمعة (الموافق 12 يناير الجاري) وحتى 7 مارس المقبل، ويقام تحت شعار "تجول في عالم الفن والإبداع"، ويضم تحت مظلته باقة متنوعة من المبادرات والفعاليات الترفيهية والمهرجانات الفنية، ويأتي ذلك في سياق التزامات الهيئة الرامية إلى تعزيز مساهمة الفنون في إثراء مشهد دبي الإبداعي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة" إلى أهمية "موسم دبي الفني" ودوره في مد جسور التواصل بين المبدعين والجمهور. وقال: "يعبر "موسم دبي الفني" عن روح إمارة دبي وجوهرها وما تمتلكه من إمكانيات ومقومات وقدرة عالية على استقطاب أصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم، ومن خلاله تسعى "دبي للثقافة" إلى دعم قوة السياحة الثقافية واقتصاد دبي الإبداعي الذي تطمح الإمارة لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026"، مشيراً إلى مساهمة موسم دبي الفني في فتح الآفاق أمام المبدعين والمثقفين والفنانين وتهيئة بيئة مستدامة تمكنهم من التعبير عن وجهات نظرهم ورؤاهم المختلفة في مختلف المجالات، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة الرامية إلى تنمية روح الابتكار لديهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام كافة شرائح المجتمع.

ويبدأ موسم دبي الفني بالتزامن مع النسخة الثالثة من مهرجان "المرموم: فيلم في الصحراء" التي تنطلق مساء اليوم (الجمعة) وحتى 21 يناير الجاري، وتقدم "دبي للثقافة" من خلالها برنامجاً ثرياً بالفعاليات النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "قصص ترويها الطبيعة" أكثر من 70 فيلماً تحمل بصمات عدد من صناع الأفلام الإماراتيين والخليجيين والعرب، ويتضمن أكثر من 30 ورشة عمل و10 ندوات وجلسات نقاشية متنوعة، بالإضافة إلى العديد من المعارض والأعمال الفنية المستلهمة من تاريخ السينما المحلية.

وفي الوقت نفسه، تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق النسخة الأولى من "مهرجان دبي للأضواء" الذي تنظمه بشراكة استراتيجية مع "دبي للثقافة" في "ساحة الوصل" خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 4 فبراير 2024، وتعرض من خلاله مجموعة تجارب فريدة تجمع بين روائع الفنون والثقافة وتأثيرات الضوء العميقة.

وعبر برنامج ثري يتضمن أكثر من 200 عرض وفعالية فنية وثقافية، تطل النسخة الحادية عشرة من "مهرجان القوز للفنون" يومي 27 و28 يناير الجاري، وسيشهد المهرجان الذي يقام بدعم وشراكة استراتيجية من "دبي للثقافة" في "منطقة القوز الإبداعية" و"السركال أفنيو" تقديم تشكيلة من العروض الموسيقية والتجارب الثقافية الاستثنائية، من بينها تجربة تفاعلية ابتكرها الفنان الياباني المُقيم في لندن يوري سوزوكي لتحدي تصوراتنا عن الأشكال الطبيعية والاصطناعية، من خلال عمل تركيبي يستخدم الأنابيب والأبواق.

وتتواصل فعاليات "موسم دبي الفني" مع النسخة الـ 16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستنطلق في 31 يناير وتستمر حتى 6 فبراير المقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي ,ويجمع برنامج المهرجان نخبة من الكتّاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم، وسيشهد تنظيم أكثر من 160 فعالية، من بينها: "ونحن نُحب الحياة" ليلة خاصة من الشعر وعروض الأداء تكريماً لأعمال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، إلى

جانب فعالية "بالإماراتي" التي تضيء "دبي للثقافة" من خلالها على تجارب الكتاب الإماراتيين ومساهماتهم في إثراء الثقافة المحلية. في حين تحتفي الهيئة عبر "مهرجان سكة للفنون والتصميم" بالفنون البصرية والإبداعات الفنية المحلية والإقليمية، وخلال نسخة المهرجان الـ 12 التي ستقام في حي الشندغة التاريخي خلال الفترة من 23 فبراير حتى 3 مارس 2024، سيتابع الجمهور تشكيلة أعمال فنية مميزة تحمل بصمات فنانين إماراتيين ومقيمين في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية وورش العمل والجلسات النقاشية.

وسيكون الجمهور خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 10 مارس المقبل على موعد مع معرض "بيغ باد وولف" الذي يقام في مدينة دبي للاستوديوهات بشراكة استراتيجية مع "دبي للثقافة"، ويعرض تشكيلة واسعة من الكتب والإصدارات بخصومات تصل إلى 75%.

وعلى مدار شهري فبراير ومارس المقبلين، تستضيف "منطقة القوز" و"السركال أفنيو" سلسلة فعاليات ثقافية وإبداعية، تشمل العديد من المعارض الفنية والمحادثات والتجارب المتنوعة، إلى جانب "جولات الفن" المصممة لتقديم طرق بديلة للتفاعل مع عالم الفنون والانخراط فيها، كما سيتابع الجمهور خلال الفترة من 4 وحتى 8 مارس 2024، إبداعات طلبة المدارس التي تتجلى على خشبة النسخة الرابعة من "مهرجان دبي للمسرح المدرسي" التي تنظمها "دبي للثقافة".

ويتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ 17 من معرض "آرت دبي" الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من 1 حتى 3 مارس 2024، ويقدم لزواره فرصة مشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من كافة أنحاء العالم، ومتابعة العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية تقدمها نخبة من الخبراء والفنانين يناقشون فيها مواضيع متعلقة بمجالات الفن، وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 100 صالة عرض عبر أقسام المعرض الأربعة، وهي المعاصر، والحديث، والبوابة، و "آرت دبي ديجيتال". في حين، تستعد "دبي أوبرا" على مدار العام المقبل لتقديم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية التي تبرز إبداعات المواهب الإقليمية والدولية في مجالات الفنون الأدائية والموسيقى.