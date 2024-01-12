مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ صناعة الغد تبدأ اليوم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، أنّ صناعة الغد تبدأ اليوم، وأنّ الاستثمار للأجيال القادمة يعني وضع رخائهم نصب أعيننا، وأنّ ما نحقّقه اليوم من أمنٍ واستقرارٍ وبنىً تحتيّة وإنجازات، هو الإرث الذي نتركه لهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ صناعة الغد تبدأ اليوم، وأنّ الاستثمار للأجيال القادمة يعني وضع رخائهم نصب أعيننا، وأنّ ما نحقّقه اليوم من أمنٍ واستقرارٍ وبنىً تحتيّة وإنجازات، هو الإرث الذي نتركه لهم، تعلمّت من مدرسة سموّه ألا نجعل مستقبل أبنائنا مرهوناً بتغيرات العالم أو تقلّبات الاقتصاد، تعلمت من سموّه أنّ تحقيق الأمن الاقتصادي إنجازٌ عظيم لكنّ الأعظم تحقيق استدامة اقتصادية، تضمن لنا نجاح اليوم ورخاء الغد.».

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