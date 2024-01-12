10.6 ملايين حوالة بالدينار بـ8.52 مليارات دينار في 2023

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن خلال العام الماضي 10.6 ملايين حركة، وبقيمة 8.52 مليارات دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب هذه الإحصاءات التي وصلت "المملكة"، فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال كانون الأول الماضي 915 ألف حركة مقارنة مع 889 ألف حركة في تشرين الثاني الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 2.9%.
وبلغت قيمة هذه الحوالات 732 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 695 مليون دينار في تشرين الثاني الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 5.3%.
فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال كانون الأول الماضي، 5088 حركة بالدولار الأميركي بقيمة 34 مليون دولار، إضافة إلى 336 حركة باليورو بقيمة 3.2 ملايين يورو، و31 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 220 ألف جنيه إسترليني.
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