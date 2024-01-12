10.6 ملايين حوالة بالدينار بـ8.52 مليارات دينار في 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن خلال العام الماضي 10.6 ملايين حركة، وبقيمة 8.52 مليارات دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب هذه الإحصاءات التي وصلت "المملكة"، فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال كانون الأول الماضي 915 ألف حركة مقارنة مع 889 ألف حركة في تشرين الثاني الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 2.9%.

وبلغت قيمة هذه الحوالات 732 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 695 مليون دينار في تشرين الثاني الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 5.3%.

فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال كانون الأول الماضي، 5088 حركة بالدولار الأميركي بقيمة 34 مليون دولار، إضافة إلى 336 حركة باليورو بقيمة 3.2 ملايين يورو، و31 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 220 ألف جنيه إسترليني.