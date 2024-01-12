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إقبال روسي على شراء العقارات في الإمارات

1/12/2024 6:00:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شهد شهر ديسمبر الماضي زيادة ملحوظة في طلب المواطنين الروس على شراء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما ذكره خبراء في سوق العقارات الإماراتي.

وأفاد خبراء وكالة "أغييف" العقارية (Ageeva Real Estate)، بأن الطلب من قبل الروس على شراء العقارات في الإمارات ارتفع الشهر الماضي بنسبة 12.2% مقارنة بالشهر الذي قبله (نوفمبر 2023)، وبات الأكبر منذ يناير 2023.

لكن الخبراء أشاروا إلى أن الطلب على العقارات من قبل المواطنين الروس في العام 2023 ككل شهد انخفاضا بنسبة 24.7% مقارنة بالعام 2022.

كذلك لفت الخبراء إلى أن مستوى الطلب في ديسمبر الماضي كان أقل بنسبة 50.5% مقارنة بمستواه في

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