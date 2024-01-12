الاحتراق الوظيفي.. كيف تتجنّب تدمير صحتك النفسية؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - غالباً ما تؤدي أنظمة العمل المجحفة إلى توابع نفسية تؤثر على أدائنا اليومي في إنجاز المهام، وبحسب بعض المختصين، تسمى هذه المرحلة "الاحتراق الوظيفي"، أو "الإجهاد الذاتي"، الذي تتشكل فيه حالة رفض قاطعة لمجريات المهام الوظيفية.

تتحدث الثلاثينية غزل، العاملة في مجال الإعلام، عن تأثرها بضغط العمل مؤخراً قائلة :"أشعر أن لا طاقة لدي لتقديم شيء جديد لمهامي الوظيفية، ولهذا تركت وظيفتي".

جاء قرار غزل بعد تفكيرها بنهاية العام الماضي في تغيير مكان عملها موضحة: "فضلت أن أدخل العام الجديد بقرارات، وإن كانت صعبة، لكنها خطوة جديدة في حياتي العملية، فقد يشكل تغيير بيئة العمل ومكانه، انعكاساً نفسياً على أدائي الوظيفي".

الروتين قاتل

ووصفت غزل شعورها لـ 24 بقولها: "أحب عملي في مجال الإعلام، لكن بعد ما يقارب 10 سنوات من العمل بنفس الروتين اليومي، أشعر أنني لا أَضيف لشخصيتي أي نجاحات تذكر".

تؤكد مدربة الأعمال سناء دياب في حديثها لـ 24 أن الاحتراق الذاتي "هو عدم القدرة على التعامل مع التوتر طويل الأمد"، مشيرة إلى أن "الإنسان بعد فترة طويلة من الإجهاد في بيئة العمل، يعيش حالة من الاحتراق الذاتي، تجعله يمرض نفسياً وجسدياً، ويفقد القدرة على التركيز في عمله".

وتتابع عند الوصول لمرحلة الإنهاك تصبح شخصية الفرد "مفتعلة للمشاكل، يهرب فيها لإدمان أي شيء، للهروب من المسؤوليات، فمن الممكن أن يدمن الطعام، الكسل وغيره".

جهل الإصابة بالاحتراق

"تتجلى هذه القضية في الآونة الأخيرة" بحسب دياب، إلا أن المشكلة الأكبر، هي إصابة الكثيرين فيها دون إدراكهم لها، فيظنون أن هذه الضغوط في حياتهم خارج دائرة العمل.

تتعرض بعض الوظائف للاحتراق النفسي أكثر من غيرها، فتشير دياب لـ 24 إلى أن "بعض المهن بالفعل تحتاج طاقة ومجهود، وغالباً سرعة في الإنجاز، ما يعرضها للإصابة بالاحتراق الوظيفي أكثر من غيرها".

الحل برأي دياب هو إدارة كيفية التعامل مع الضغوط ومع ساعات العمل الطويلة، إلى جانب التوترات، والأهم "كيف لا نصل لهذه المرحلة".

وتتحول ردة فعل الإحباط من ضغوط العمل، إلى حالة جسدية سلبية، فنجد فيها الشخص هزيلاً مُنهكاً، وترجع دياب السبب إلى أن "الأشخاص غير قادرين على تفريغ هذا الإجهاد من أجسادهم".

وتوصي مدربة الأعمال لتجنب الإصابة باحتراق وظيفي عبر "المحافظة على وقت خاص لممارسة فعل جسدي فيزيائي، يخلص أجسادهم من هذه المشاعر"، وفيزيائياً "على الشخص أن يحاول شد عضلاته كلها لمدة دقيقة أو دقيقتين، حتى يسترخي بعدها، ما يساعد جسده على تفريغ المشاعر".

التصالح مع القلق

الحل كما تشير دياب للتخلص من الاحتراق الوظيفي "التصالح مع مصدر القلق، أو تغيير مكان العمل، وتصحيح العقلية التي تتعامل مع التوتر، وإغلاق دائرة التوتر بفعل مجهود جسدي".

وتذهب دياب إلى ما هو أبعد من ضغوط العمل بفعل التوتر، قائلة: "التوتر له علاقة بالحالة الصحية الغذائية، وكميات تناولنا لمشروبات الطاقة، والسكريات، فهذه المكونات لها علاقة بمدى تحمل الجسم للضغوط".