هؤلاء أعضاء فريق جنوب أفريقيا القانوني بمحاكمة إسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - استمعت محكمة العدل الدولية في لاهاي -أمس الخميس- إلى مرافعة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وضرورة وقف الحرب الدائرة هناك.

ويتكون الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل في لاهاي -وفق تقرير بثته الجزيرة- من أساتذة قانون وأعضاء في منظمات حقوقية ومحامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهم:

جون دوغارد



أستاذ قانون سابق في جامعات جنوب أفريقيا.



عمل مدير مركز دراسات قانونية.



عمل قاضيا خاصا لدى محكمة العدل الدولية.

أديلا هسيم (عديلة هاشم)



قاضية سابقة وعضوة في جمعية جوهانسبرغ للمحامين.



عضوة في منظمة حقوقية بجنوب أفريقيا.

تمبيكا نجكوكايتوبي



محام بارز.



عضو نقابة المحامين في جوهانسبرغ.



عضو لجنة الخدمة القضائية.

ماكس دو بليسيس



محام متخصص في القانون العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

تشيديسو راموغالي



محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان.



عمل في المحكمة الدستورية (لجنة حقوق الإنسان).

سارة بودفين جونز



محامية متخصصة في القانون العام.

ليراتو زيكالالا



متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.



عضوة في منظمة "محامون ضد الإساءة".

فوغان لوي



محام متمرس في بريطانيا.



متخصص في القانون الدولي.



ترافع في قضايا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية.



عمل قاضيا في النيابة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

بليني ني غرالايغ



محامية معتمدة لدى المحكمة الجنائية الدولية.



خبيرة في حقوق الإنسان والقانون الدولي العام والقانون الجنائي.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد علق على مرافعة بلاده في لاهاي، قائلا إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم، مؤكدا أن الهدف من فتح دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة.