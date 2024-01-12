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بايرن ميونخ يعلن أولى صفقاته الشتوية

1/12/2024 5:30:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أنجز نادي بايرن ميونخ، أولى صفقاته الشتوية، مساء أمس الخميس، بضم نجم توتنهام هوتسبير.

وأعلن بايرن ميونخ في بيان رسمي، تعاقده مع إريك داير لاعب توتنهام هوتسبير.

وأوضح البافاري أن داير وقع على عقد لمدة 6 أشهر فقط، ينتهي يوم 30 يونيو 2024.

لكن العقد يتضمن خيار التمديد لعام إضافي، على أن يحصل الدولي الإنجليزي، على القميص رقم 15 في بايرن ميونخ.

من جانبه، أكد كريستوف فروند، المدير الرياضي للنادي، أن المدرب الألماني توماس توخيل، سيعتمد على داير في قلب الدفاع، رغم أنه لاعب وسط.

وسبق لصاحب الـ 29 عاما، اللعب كقلب دفاع في السنوات الماضية، مما جعله متمرسا في هذا المركز.

ويعاني بايرن ميونخ من ندرة الخيارات في الخط الخلفي، لا سيما في ظل تواجد الكوري الجنوبي كيم مين جاي بمعسكر منتخب بلاده، للمشاركة في كأس آسيا.

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