إنهاء معالجة تشوهات القيمة الإدارية للأراضي بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت دائرة الأراضي والمساحة، الخميس، الانتهاء من معالجة تشوهات القيمة الإدارية التي أُطلقت سابقا في مديريات تسجيل أراضي غرب ووسط وشمال وجنوب وشرق عمان والموقر ومحافظتي الزرقاء وإربد

كما أعلنت الدائرة عن القيمة الإدارية في مديرية أراضي جرش، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التنظيمية، مؤكدة بذلك التزامها بالمدة الزمنية التي حددتها سابقا من أجل إكمال عملية إزالة التشوهات التي تنتهي في 28 شباط المقبل.





وأصدرت اللجان المشكلة قراراتها استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة 3 والفقرة (ب) من المادة 5 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنة 2019 وتعديلاته، حيث جرى تحديد القيم الإدارية من خلال لجنة التقدير المشكلة في كل مديرية وتضم الشركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين.





وتضم اللجنة أيضا مقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، ومن القطاع الحكومي عضوا من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير، حيث يتم تقدير العقارات التابعة لمديرية التسجيل من خلال اللجنة المشكلة فيها بناءاً على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية أعضائها.





ولزيادة الثقة والشفافية مع جميع المالكين والمتعاملين في القطاع العقاري، سمحت الدائرة بالاعتراض على القيم الجديدة بموجب النظام لمدة 30 يوما ابتداءً من اليوم الخميس، وهو تاريخ نشرها في الصحف اليومية، وذلك من أجل دراسة الاعتراضات وعكسها على الخارطة السعرية الجديدة في حال كانت صحيحة بعد اتخاذ القرار من اللجنة المركزية المختصة.





ويعتبر مشروع القيمة الإدارية من المشاريع الوطنية التي عملت عليها دائرة الأراضي والمساحة خلال الفترة الماضية، حيث يعد مؤشر مهم من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس التعافي أو الركود في حجم التداول، إضافة إلى أنه يمكّن مالك العقار من معرفة وحساب الرسوم مسبقا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة بدون الحاجة إلى المرور بالإجراءات البيروقراطية.





كما يحيّد المشروع أيضاً الاجتهاد الفردي والمزاج الشخصي للموظفين، ويقصر مدد المعاملات والتأخير في إنجاز المعاملات ويوفر الوقت والجهد على متلقي الخدمة (مواطن / مستثمر) تنفيذاً للتوجهات الحكومية في تخفيف الأعباء على المواطنين.