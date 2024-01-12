صندوق النقد الدولي يعلن نجاح الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن صندوق النقد الدولي، فجر الجمعة، نجاح الأردن بإتمام الاتفاق على برنامج الأردن الجديد مع صندوق النقد الدولي بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد والذي تم الاتفاق عليه على مستوي الخبراء خلال تشرين الثاني 2023 بقيمة تبلغ قرابة 1.2 مليار دولار أميركي.

ووفقا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي، يمتد البرنامج حتى 2028 وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن.

وقام الفريق الوزاري الاقتصادي بالمفاوضات المباشره مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد كينجي اوكامورا، إنّ الأردن نجح في الصمود أمام سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل السياسات الحكومية الحكيمة والدعم الدولي.

وأضاف أن هذه السياسات المالية والنقدية الحصيفة أدت إلى خفض العجز، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، والحفاظ على الاستقرار المالي، والحفاظ على ثقة السوق في بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، كما أحرز تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ويأتي البرنامج الجديد استكمالا للبرنامج الذي بدأت الأردن تنفيذه مع الصندوق في 2020 وأنهت من خلاله 6 مراجعات وأتمت متطلبات المراجعه السابعة بنجاح قبل الانتقال إلى البرنامج الجديد، حيث كان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي خلال آذار 2024.



