على رأسها الإمارات.. 5 منتخبات في أمم آسيا تقتصر على المحليين

لا تحمل كل قوائم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023، لاعبين يخوضون تجربة الاحتراف خارج حدود بلدانهم.

ويأتي منتخب الإمارات في مقدمة المنتخبات التي تعتمد كليًا على اللاعبين المحليين، إذ يلعب جميع نجوم الأبيض في الدوري المحلي.

والوضع مشابهٌ في صفوف منتخب السعودية، الذي يتكفّل دوري روشن القوي بتوفير المنافسة اللازمة لكل لاعبيه، وعلى الرغم من خوض بعض لاعبي منتخب قطر لتجاربٍ احترافيةٍ خارجيةٍ سابقةٍ، مثل المعز علي وأكرم عفيف، فإن قائمة العنابي الحالية بأكملها تتواجد في دوري نجوم قطر.

وبينما تقتصر قائمة منتخب الهند لكأس آسيا بدورها على اللاعبين المحليين، فإنهم جميعاً ممن يحترفون في دوري السوبر الهندي، الذي يعد المسابقة الأرفع في البلاد.

ويكمل منتخب فيتنام عقد المنتخبات الخمس المعتمدة على اللاعبين المحليين، إذ لم يوجّه الدعوة إلى نجميه المحترفين في اليابان والتشيك.

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