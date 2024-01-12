هاري كين يهدد رقم ليفاندوفسكي القياسي في الدوري الألماني

تعود عجلة الدوري الألماني للدوران من جديد، اليوم الجمعة، عقب انتهاء العطلة الشتوية، عندما يستقبل بايرن ميونخ نظيره هوفنهايم على ملعب أليانز أرينا، ضمن لقاءات الجولة رقم 17.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ولم يخسر العملاق البافاري بايرن ميونخ سوى مباراة واحدة، في 15 مواجهة خاضها على ملعبه أمام هوفنهايم في الدوري الألماني (11 انتصاراً- 3 تعادلات)، وأتت تلك الهزيمة بنتيجة (2-1)، في أكتوبر 2019.

ولم يفشل بايرن ميونخ من قبل في التسجيل أمام هوفنهايم، على ملعب أليانز أرينا.

وهناك فريقان استقبلهما بايرن ميونخ أكثر من هوفنهايم في الدوري الألماني، ولم يفشل في التسجيل أمامهما أيضًا، وهما آينتراخت براونشفايغ (19 مرة) وفولفسبورغ (26 مرة).

وفي الموسم الماضي، وصل بايرن ميونخ إلى العام الجديد في صدارة الترتيب، برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، وجمع بايرن، في نفس الفترة من هذا الموسم، 4 نقاط أكثر من الموسم الماضي، لكنه يتواجد في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن (42 نقطة).

ومع ذلك، البافاري بايرن ميونخ لديه مباراة مؤجلة أمام يونيون برلين، مقررة في نهاية يناير الجاري، ويحظى النادي الأعظم في ألمانيا الآن بالرقم القياسي، لأكبر عدد من النقاط يجمعه فريق يحتل المركز الثاني، بعد مرور 16 جولة.

ونجح الدولي الإنجليزي، هاري كين، في التسجيل في 7 من آخر 8 مباريات خاضها بالبوندسليغا (باستثناء مباراة آينتراخت فرانكفورت).

ويملك نجم بايرن ميونخ في رصيده 21 هدفًا، في 15 مباراة، متخطيًا إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الحالي وبوروسيا دورتموند السابق، الذي وصل إلى هذا الرقم في 22 لقاء.

وفي حال سجل كين أمام هوفنهايم، اليوم، سيعادل رقم روبرت ليفاندوفسكي القياسي بالدوري الألماني في (2020 - 2021)، كأكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف خلال النصف الأول من الموسم، بـ22 هدفًا في 16 مباراة.

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