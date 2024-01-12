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مودريتش يضحى بـ 300 مليون يورو من أجل ريال مدريد

1/12/2024 5:30:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة كبيرة حول تفاصيل العرض الذي حصل عليه لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، للعب في الهلال السعودي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مودريتش تلقى عرضًا من الهلال في صيف 2023، بسبب عدم وضوح مستقبله وقتها داخل قلعة البرنابيو، مقابل 300 مليون يورو لمدة 3 سنوات، بمعدل 100 مليون كراتب سنوي، ومع ذلك رفض اللاعب الكرواتي الرحيل عن الميرنغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مودريتش، كان مقدرًا من الجانب السعودي، خاصة وأنه قضى 12 موسمًا بقميص ريال مدريد، ويعتبر أسطورة النادي، مؤكدة إن هناك إمكانية لتجديد التفاوض مع اللاعب الصيف المقبل.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وسيبلغ في سبتمبر المقبل عامه الـ 39، وبالتالي إمكانية استمراره مع الميرنغي ستكون محل شك نظرًا لتقدمه في العمر.

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