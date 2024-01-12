مودريتش يضحى بـ 300 مليون يورو من أجل ريال مدريد

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة كبيرة حول تفاصيل العرض الذي حصل عليه لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، للعب في الهلال السعودي.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مودريتش تلقى عرضًا من الهلال في صيف 2023، بسبب عدم وضوح مستقبله وقتها داخل قلعة البرنابيو، مقابل 300 مليون يورو لمدة 3 سنوات، بمعدل 100 مليون كراتب سنوي، ومع ذلك رفض اللاعب الكرواتي الرحيل عن الميرنغي.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مودريتش، كان مقدرًا من الجانب السعودي، خاصة وأنه قضى 12 موسمًا بقميص ريال مدريد، ويعتبر أسطورة النادي، مؤكدة إن هناك إمكانية لتجديد التفاوض مع اللاعب الصيف المقبل.
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وسيبلغ في سبتمبر المقبل عامه الـ 39، وبالتالي إمكانية استمراره مع الميرنغي ستكون محل شك نظرًا لتقدمه في العمر.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN12012024000110011019ID1107712922
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.