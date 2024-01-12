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وزير بريطاني: لا توجد خطط لشن مزيد من الضربات على أهداف للحوثيين حالياً

1/12/2024 5:30:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة إن بلاده ليس لديها خطط حاليا لتنفيذ المزيد من المهام لضرب أهداف عسكرية حوثية في اليمن.

ولدى سؤاله عن المزيد من المهام المحتملة قال "لا يوجد مخطط حاليا وهذه نقطة مهمة. الليلة الماضية كانت ردا محدودا ومتناسبا وضروريا".

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