وزير بريطاني: لا توجد خطط لشن مزيد من الضربات على أهداف للحوثيين حالياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة إن بلاده ليس لديها خطط حاليا لتنفيذ المزيد من المهام لضرب أهداف عسكرية حوثية في اليمن.
ولدى سؤاله عن المزيد من المهام المحتملة قال "لا يوجد مخطط حاليا وهذه نقطة مهمة. الليلة الماضية كانت ردا محدودا ومتناسبا وضروريا".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12012024000110011019ID1107712920
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.