180 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية يشاركون في بطولة الإمارات الدولية للياقة البدنية



ينظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بطولة "الإمارات ستورم جيمز" بالفجيرة، أولى بطولاته في عام 2024، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، يومي 20 و21 يناير الجاري، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية.

وأعلن أحمد بن ظبوي الفلاسي، رئيس لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الاتحاد في دبي، أن إقامة البطولة في الفجيرة تعزز وتجسد ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متميزة تدعم السياحة الرياضية في الإمارات، وتعزز مفاهيم الاستدامة.

وأكد أن توجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تشدد على ضرورة تحقيق أفضل المكاسب الفنية والتنظيمية لإقامة هذه البطولة، علاوة على نشر ثقافة ممارسة اللياقة البدنية كرياضة وكأسلوب مثالي للحياة، ودعم للمنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات الدولية.

وأوضح أن البطولة يشارك فيها 180 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية من مختلف دول العالم، أبرزها الإمارات والسعودية ومصر وبريطانيا وأمريكا والبرازيل وأسبانيا والكويت والبحرين وسلطنة عمان وكندا والعراق والمكسيك وفرنسا وسوريا والمغرب والفلبين واستراليا ونيوزيلندا.

وأشار إلى ان اللجنة المنظمة رصدت 265 ألف درهم جوائز مالية للفائزين الأوائل في فئات البطولة الـ9.

ويشارك في البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين على مستوى العالم، ومنهم في فئة السيدات، جيمي سايموند (نيوزيلندا) وتاسيا دا (البرازيل)، وايڤي هوليس (بريطانيا)، وفي فئة المحترفين الرجال يشارك الصربي لوكا دجوكيك حامل اللقب، والبرازيلي كاليان سوزا، والإيطالي انريكو زينوني.

وفي الفئة المتقدمة للسيدات تشارك المصرية هنا منسي، والإيرلندية ريتشل ريدي والبريطانية نيكيتا لورد، وعلى مستوى لاعبي ولاعبات الفئة المتقدمة للشباب يشارك الإماراتي بدر النوري والمصري عاصم عفت، والسعودي رعد الشرهاني.

وفي هواة الرجال يشارك الإماراتيون راشد آل علي وإبراهيم الشامسي وسالم الشاعر، ‎وفي هواة السيدات تشارك الإماراتية عائشة السعدي واللبنانية سارة فخوري والمصرية سها سعيد.

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