شرطة أبوظبي تكرم 24 سائقاً ملتزماً مرورياً مع إطلالة عام 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرمت دورية السعادة ربدان بشرطة أبوظبي 24 سائقاً ملتزماً بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية مع اطلالة العام 2024م ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.
وقدم عناصر دورية السعادة هدايا على السائقين الملتزمين تحفيزاً لهم على مواصلة الالتزام بالسلوكيات المرورية والإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات واسهاماً منها في نشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي.
وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بتشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرقات ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به للسائقين الآخرين موضحة أن "دوريات السعادة" تسهم في تحقيق السعادة للسائقين والركاب الملتزمين بالأنظمة المرورية، و تحفزهم على السلوكيات الإيجابية.
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