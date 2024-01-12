شرطة أبوظبي تكرم 24 سائقاً ملتزماً مرورياً مع إطلالة عام 2024

كرمت دورية السعادة ربدان بشرطة أبوظبي 24 سائقاً ملتزماً بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية مع اطلالة العام 2024م ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.

وقدم عناصر دورية السعادة هدايا على السائقين الملتزمين تحفيزاً لهم على مواصلة الالتزام بالسلوكيات المرورية والإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات واسهاماً منها في نشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بتشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرقات ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به للسائقين الآخرين موضحة أن "دوريات السعادة" تسهم في تحقيق السعادة للسائقين والركاب الملتزمين بالأنظمة المرورية، و تحفزهم على السلوكيات الإيجابية.

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