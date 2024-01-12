2.69 مليار يورو القيمة السوقية لمنتخبات كأس أمم إفريقيا.. والصدارة مغربية



بلغت القيمة السوقية لمنتخبات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، ما يزيد على 2.69 مليار يورو لـ24 منتخباً مشاركاً في نهائيات البطولة، يتصدرهم المنتخب المغربي بإجمالي 347.40 مليون يورو.

وتنطلق غداً السبت منافسات النسخة الجديدة التي تستضيف كوت ديفوار، للمرة الثانية في تاريخها، خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً يتنافسون في 6 مجموعات.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبين والفرق، بلغ إجمالي القيمة السوقية للمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، 2.69 مليار يورو، بعد الإعلان رسمياً عن قوائم جميع المنتخبات المشاركة.

ويتصدر المنتخب المغربي، قائمة أعلى المنتخبات المشاركة في البطولة قيمة سوقية، بإجمالي 347.40 مليون يورو، متفوقاً على المنتخب النيجيري المتراجع للمركز الثاني مع بداية الشهر الجاري، بقيمة 335 مليون يورو بعدما كان أول الترتيب قبل أيام.

ويطمح المنتخب المغربي، رابع الترتيب في بطولة كأس العالم الأخيرة 2022، للتتويج بكأس أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل على كأس البطولة مرة وحيدة عام 1976 في إثيوبيا.

وتضم قائمة أعلى 10 منتخبات كقيمة سوقية في البطولة، 3 منتخبات عربية فقط من إجمالي 5 منتخبات عربية مشاركة في البطولة وهم المغرب والجزائر ومصر وتونس وموريتانيا.

وبعد المنتخب المغربي المتصدر، يأتي المنتخب الجزائري في المركز السادس بإجمالي 190.45 مليون يورو، ثم المنتخب المصري تاسعاً بـ135.60 مليون يورو، والمنتخب التونسي في المركز الثالث عشر بـ62.80 مليون يورو، ثم المنتخب الموريتاني في المركز الحادي والعشرين بقيمة سوقية 12.38 مليون يورو.

الترتيب الكامل للقيمة السوقية لمنتخبات أمم إفريقيا بالمليون يورو..

المغرب 347.40.

نيجيريا 335.

كوت ديفوار 334.58.

السنغال 274.40.

غانا 196.05.

الجزائر 190.45.

الكاميرون 140.45.

مالي 137.80 .

مصر 135.60.

الكونجو الديمقراطية 110.40.

بوركينا فاسو 99.90.

غينيا 89.40.

تونس 62.80.

جامبيا 42.15.

زامبيا 33.95.

الرأس الأخضر27.20.

غينيا بيساو 26.23.

موزمبيق 25.05.

جنوب أفريقيا 23.03.

أنجولا 22.25.

موريتانيا 12.38.

غينيا 10.

تنزانيا 6.80.

ناميبيا 6.35.

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