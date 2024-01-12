موسيماني يبدأ رحلة جديدة في السعودية

اقترب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لأهلي جدة، من العودة مرة أخرى إلى السعودية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة أبها اقتربت من إعلان التعاقد مع موسيماني، مشيرة إلى أنه ستعقد جلسة مرتقبة بين الإدارة بقيادة أحمد الحديثي وموسيماني للاستقرار على ملامح ملف الانتقالات الشتوية سواء بتحديد أسماء الراحلين أو الصفقات الجديدة.

وأكد موسيماني على ضرورة ضم لاعبين بجودة عالية من المحترفين والمحليين لتعويض نزيف نقاط الدور الأول.

وسيقود موسيماني تدريبات أبها، غداً السبت، بالتزامن مع عودة اللاعبين للمران عقب الراحة السلبية الممنوحة لهم خلال فترة التوقف الحالية، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023.

ويعد أبها من أبرز الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأدنى، باحتلاله المركز قبل الأخير في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجاري حتى الآن، برصيد 14 نقطة.

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