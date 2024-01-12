توماس مولر يكرم أيقونة بايرن ميونخ فرانز بيكنباور على طريقة الأساطير





اعترف توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونخ، أنه ينتابه "مشاعر مختلطة"، عندما يستأنف مع ناديه مشواره ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، وذلك بعد وفاة أيقونة النادي فرانز بيكنباور يوم الأحد الماضي.

ويعود بايرن لمواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني، الذي توج به في المواسم الـ11 الأخيرة، عندما يستضيف هوفنهايم، اليوم الجمعة، بالمرحلة الـ17 للمسابقة.

وتحدث مولر عن بيكنباور في مقطع فيديو نشره على حسابه بتطبيق إنستجرام للتواصل الاجتماعي، حيث قال "كل الاحترام لتلك الشخصية، إنه أيقونة كرة القدم، نكن له كل الامتنان. أعتقد أنكم ستشعرون بذلك أيضا في الملعب. سنجمع قوانا معا من أجل الفوز بهذه المباراة".

وتوج بيكنباور، أسطورة بايرن ومنتخب ألمانيا، بالعديد من الألقاب، وتولى رئاسة النادي البافاري، وحصل على كأس العالم كلاعب ومدرب، ولعب دورا في تنظيم ألمانيا مونديال 2006.

ومن المقرر أن يتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء، حدادا على وفاة بينكنباور.

شدد مولر على أن وفاة بيكنباور، عن عمر يناهز 78 عاما، ستلقي بظلالها على اللقاء بطبيعة الحال.

وأضاف "هذا يجعلك تدرك كم هو لاعب مميز، بل إنه اللاعب الأكثر تميزا، فرانز بيكنباور. لقد لعب لهذا النادي، وجعله أحد أكبر الأندية في العالم، كما قدم الكثير أيضا لمنتخب ألمانيا الذي قاده للفوز بالمونديال كلاعب ومدرب".

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