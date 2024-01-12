30% من الإسرائيليين يرون أن بلادهم تخسر الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- اعتبر قرابة 30% من الإسرائيليين أن بلادهم تخسر الحرب على غزة، سواء خسارة عادية أو فادحة.

جاء ذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته شركة "لازار" للبحوث بناء على طلب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وفي تفاصيل ردود المستطلعة آراؤهم على سؤال: "مع قرب 100 يوم على الحرب هل تعتقد أن إسرائيل تنتصر أم تخسر؟"، ردَّ 9% من المشاركين بأن إسرائيل تنتصر، بينما رأى 53% أنها في طريق تحقيق النصر، وقال 22% إنها تخسر، بينما اعتبر 8% أنها خسرت خسارة فادحة، وعجز 8% عن الرد.

وعلى صعيد حظوظ الأحزاب الإسرائيلية، كشف الاستطلاع تراجعا حادا في شعبية حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، على خلفية انحسار العمليات العسكرية في غزة، والجمود الراهن في قضية الأسرى.

وأظهر الاستطلاع، الذي تجريه الصحيفة بشكل أسبوعي منذ بدء الحملة العسكرية على غزة، أنه في حال أجريت الانتخابات العامة اليوم، لن يحقق حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو سوى 16 مقعدًا، بينما حصلت كتلة "معسكر الدولة"، بزعامة عضو مجلس الحرب بيني غانتس، على 39 مقعدًا.

ولم يمنح المشاركون في الاستطلاع حزب "هناك مستقبل" الليبرالي بزعامة يائير لابيد، سوى 13 مقعدًا، بينما حصل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد. وحقق حزب "شاس" الحريدي الشرقي 9 مقاعد، وبقي رصيد حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير عند 8 مقاعد، بينما حقق حزب "يهدوت هاتوره" الحريدي الأشكنازي 7 مقاعد، وتجمد رصيد كتلة "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عند 4 مقاعد فقط.

وتراجع موقف نتنياهو بنسبة 5% في ما يتعلق بسؤال "من الأجدر بمنصب رئيس الوزراء؟"، حيث منحه المشاركون في الاستطلاع نسبة 29% بينما حصل منافسه الرئيسي وزير الدفاع السابق، بيني غانتس على 51% من الأصوات التي ترى أنه الأجدر بالمنصب، ما يعني زيادة حظوظ غانتس بنسبة 3% مقارنة بآخر استطلاع.

وهبط تأييد ناخبي "الليكود" لنتنياهو بشكل واضح، حيث قال 54% فقط ممن أدلوا بأصواتهم لصالح "الليكود" في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إن نتنياهو الأجدر، وأصبح 28% ممن أيدوا حزب السلطة في آخر انتخابات من داعمي غانتس، فيما بقي 18 دون قدرة على المفاضلة بينهما.

ولم يتغير موقف ناخبي كتلة "معسكر الدولة" التي يتزعمها غانتس منذ آخر انتخابات، حيث قال 90% من ناخبي تلك الكتلة إن غانتس هو الأجدر، وانتقل 2% فقط من أصوات ناخبي "معسكر الدولة" إلى نتنياهو، بينما عجز 8% منهم عن الرد.

وانتقلت أصوات غالبية ناخبي حزب "هناك مستقبل" الليبرالي برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد إلى غانتس، حيث قال 83% من ناخبي هذا الحزب إن غانتس هو الأجدر بمنصب رئيس الوزراء، وانتقل صوت 5% منهم فقط إلى نتنياهو، وقال 12% إنهم لا يعلمون من الأفضل.