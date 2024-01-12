غياب المطاعيم.. خطر يهدد حياة أطفال غزة كالرصاص

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يُهدد غياب المطاعيم الدورية عن محافظتي غزة وشمال القطاع، حياة الأطفال، إلى جانب حياتهم المعرضة للخطر جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي دخلت شهرها الرابع على التوالي، منذُ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبات الأطفال يُعانون من مضاعفات صحية وعدوى تسبب بها تغييب اللقاحات "قسرًا"، إلى جانب نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب وحالة تكدس النازحين في مراكز الإيواء وما يرافقها من انتشار للأمراض المعدية، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" في تقرير، اليوم الجمعة.

وتستمر إسرائيل بتعطيل عمل النظام الصحي في محافظتي غزة والشمال، عبر منع دخول الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية إليهما، وذلك بعد أن استهدفت غالبية المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف فيها، قبل أن انتقلت، مؤخرًا، لاستهداف المنشآت الطبية الواقعة وسط وجنوب غزة تزامنًا مع عملياتها البرية المركزة هناك.

في حين تحاول منشآت طبية جرى استهدافها بالمناطق الشمالية للقطاع، النهوض مجددًا من تحت الدمار والركام، وأبرزهم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.

وفي الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الصحة وصول تطعيمات الأطفال لمراكز الرعاية الأولية في مناطق جنوب ووسط القطاع، دون وصولها إلى محافظتي غزة والشمال بسبب المنع الإسرائيلي المفروض عليهما.

مضاعفات صحية

وداخل أروقة مستشفى كمال عدوان، يلاحظ المار أن عددًا كبيرًا من الحالات المرضية هي من الأطفال، الذين يكادون يتشابهون في أعراضهم المرضية، والتي تراوحت بين "الاستفراغ، والنزلات المعوية وآلام البطن الحادة، والتهابات تنفسية".

وترجع مصادر طبية تلك الأعراض والمضاعفات الصحية لعدم تلقي الأطفال للقاحاتهم الدورية، والتي تحميهم من هذه الأمراض، حيثُ تشكو والدة الطفلين التوأمين محمود وإبراهيم أبو جاسر (8 شهور)، من عدم تلقي طفليها للقاح الدوري المقرر لهما في عمر الـ6 شهور.

وقالت الوالدة، التي لم تفصح عن اسمها، لـ"الأناضول": "لا أعرف كيف سأحصل على هذه اللقاحات، ولا أعرف ماذا سيحل بهما بسبب التأخر في تزويدهما بها"، مبينة أن الطفلين التوأمين يعانيان، اليوم، من "استفراغ وإسهال حاد ترافقهما حمى شديدة".

وأوضحت أن العلاجات التي يكتبها الأطباء للأطفال المرضى غير متوافرة في المستشفى، بينما يتعذر صرفها من الخارج لعدم وجود صيدليات بسبب الحرب.

ومضت قائلة: "حتى المحلول الذي يتم تركيبه للأطفال داخل المستشفى، بالكاد يتم العثور عليه"، مطالبة بـ"إيقاف الحرب"، مضيفة: "لا نطالب بشيء إلا أن نعيش بسلام وأمان".

وأشارت إلى أن الحرب حرمتها من التواصل مع عائلتها المتواجدة جنوب القطاع لأكثر من 3 شهور، لافتة إلى أن عائلة شقيقة والدتها قُتلت باستهداف إسرائيلي ولم تستطع أن تُلقي نظرة الوداع عليها.

الحالة النفسية

والدة الطفلة نسمة المجدلاوي، التي تعاني من "إسهال ومغص حادٍ"، تقول إن غالبية الأطفال الذين تعرفهم يمرون بنفس هذه الأعراض الصحية.

وتضيف الوالدة (لم تكشف عن اسمها) للأناضول: "وضع الأطفال في المحافظات الشمالية صعب للغاية، لا يجدون العلاجات و الطعام والمياه الآمنة للشرب، ولا الملابس أو الأغطية التي تقيهم برودة الجو، من سيتحمل مسؤوليتهم الآن؟".

وأوضحت أن الحالة النفسية التي يمر بها الأطفال خاصة مع فقدانهم لآبائهم وعدد من أفراد أُسرهم يفاقم من تردي أوضاعهم الصحية، مبينة أن "طفلتي نسمة بدأت حالتها الصحية بالتدهور بعد استشهاد والدها، (لم تكشف عن موعد استشهاده)".

وطالبت والدة الطفلة الدول العربية والغربية بـ"النظر بعين الرأفة لأطفال غزة"، مضيفة: "لم يعد لهم مستقبل في ظل هذه الأمراض وحالة الجوع التي يعيشونها".

ظروف صعبة

وسط انقطاع اللقاحات الدورية، يعاني الأطفال في مناطق شمال غزة من تدهور حالتهم الصحية جراء انعدام سبل ومقومات الحياة.

والطفلة مريم فسفوس (11 عامًا)، واحدة من هؤلاء الأطفال، حيث تعاني من مرض "الجفاف".

وتقول والدة الطفلة (لم تكشف عن اسمها) للأناضول: "أقل من شهر وطفلتي تحتاج لتلقي التطعيمات، وهي اليوم غير متوافرة، وأتخوف أن تتدهور حالتها الصحية".

وتوضح أن الظروف المعيشية الصعبة التي تحياها أسرتها في بلدة جباليا، تفاقم من تدهور وضع طفلتها الصحي، مضيفة: "منزلنا مدمر لا يصلح للسكن، لكن بقدر الإمكان حاولنا أن نبقى فيه لإيواء أنفسنا بدلاً من التوجه لمراكز الإيواء".

وأشارت إلى أنه قبل أيام قليلة سقط حجر إسمنتي على طفلتها وأصيبت بجراح، كما أنها تعاني من صعوبة في التنفس بسبب تلوث الجو بدخان القذائف والصواريخ، وفق قولها.

ازدحام في قسمي العناية والأطفال

بدوره، قال مدير المستشفى حسام أبو صفية، إن المستشفى يواجه "ازدحامًا وتكدسًا بالحالات المرضية من الأطفال"، حيث يرجع ذلك إلى غياب اللقاحات الدورية.

وأضاف أن "غياب التطعيم له دور كبير في تفاقم أوضاع هذه الحالات، خاصة أننا في فصل الشتاء والكثير من العدوى تنتشر في هذا الفصل، حيث كانت اللقاحات تحمي الأطفال من الكثير من الأمراض".

وبيّن أن تكدس الناس في مناطق النزوح يهيئ الظروف لانتشار سريع للعدوى في صفوف الأطفال، في وقت يعاني فيه المستشفى من شح الإمكانيات والمستلزمات والكوادر الطبية.

وأوضح أن قسم الأطفال داخل المستشفى يضم "عددًا كبيرًا من الحالات المنومة كان من الممكن أن تتعافى وتتحسن لو تلقت التطعيمات في موعدها".

واستكمل قائلاً: "لكن عدم وجود هذه التطعيمات في المناطق الشمالية أدى لازدحام في هذا القسم وفي قسم العناية المركزة أيضًا".

وذكر أن عددًا من المضاعفات الصحية والأعراض التي تصيب الأطفال جراء عدم تلقي اللقاحات تكون بحالة متقدمة ويجعلهم بحاجة للعناية المركزة.

وأوجز الأعراض التي تصيب الأطفال، قائلاً: "النزلات المعوية الحادة، وإصابة الأطفال الأقل من 6 شهور بفيروس يصيب الشعب الهوائية".

وحذّر من انتشار أمراض جديدة قد تصيب الأطفال، في الأيام القليلة المقبلة، في حال لم يتم توفير اللقاحات الدورية.

وأشار إلى أن المستشفى تلقت وعودًا من أجل تفعيل جدول وخطة للقاحات الدورية في مناطق شمال غزة، دون الكشف عن موعدها.

انتشار الأوبئة

وعن انتشار الأوبئة بين الأطفال، قال أبو صفية إن ذلك يحدث جراء تكدس أعدادهم في مراكز الإيواء مع غياب عوامل النظافة.

وتايع: "أيضًا قلة الطعام الصحي المقدم للأطفال تعد عاملاً أساسًا لحدوث وانتشار العدوى وتطورها بشكل سيئ".

وأوضح أن شح المياه النظيفة الآمنة اللازمة للرضع لاستخدامها في إعداد الحليب الصناعي، أو اللازمة للشرب للأطفال الأكثر من عامين، يساهم في انتشار الأمراض، وتدمير مناعة الجسم لديهم.