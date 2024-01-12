ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بفوزه على أتلتيكو

MENAFN - Amman Net) سجل المدافع ستيفان سافيتش هدفا بالخطأ في مرماه ثم أضاف إبراهيم دياز هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحقق ريال مدريد فوزا مثيرا 5-3 على غريمه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في الرياض اليوم الأربعاء.

وسيواجه ريال الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، التي ستقام غدا الخميس، في النهائي الذي يقام في العاصمة السعودية يوم الأحد المقبل.

افتتح أتلتيكو التسجيل مبكرا بضربة رأس من ماريو هيرموسو في الدقيقة السادسة، لكن ريال أدرك التعادل عن طريق أنطونيو روديغر، قبل أن يضيف فيرلان مندي الهدف الثاني بعد ذلك بقليل.

وعادل أنطوان غريزمان لأتلتيكو في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من مدى بعيد.

وارتكب حارس المرمى كيبا أريزابالاغا خطأ فادحا بعدما ارتطمت محاولته لإبعاد الكرة بزميله روديغر وارتدت في الشباك ليتقدم أتلتيكو مرة أخرى في الدقيقة 78، لكن داني كارفاخال أدرك التعادل ليذهب الفريقان لشوطين إضافيين.

وعندما بدت المباراة متجهة إلى ركلات الترجيح، ارتدت الكرة من المدافع سافيتش لتسكن شباكه قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي المحاولة الأخيرة بالمباراة، سجل دياز من هجمة مرتدة في المرمى الخالي بعد أن تقدم الحارس يان أوبلاك إلى منطقة جزاء ريال في محاولة يائسة لإدراك التعادل من ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة.