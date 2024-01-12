ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بفوزه على أتلتيكو

(MENAFN
- Amman Net) سجل المدافع ستيفان سافيتش هدفا بالخطأ في مرماه ثم أضاف إبراهيم دياز هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحقق ريال مدريد فوزا مثيرا 5-3 على غريمه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في الرياض اليوم الأربعاء.
وسيواجه ريال الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، التي ستقام غدا الخميس، في النهائي الذي يقام في العاصمة السعودية يوم الأحد المقبل.
افتتح أتلتيكو التسجيل مبكرا بضربة رأس من ماريو هيرموسو في الدقيقة السادسة، لكن ريال أدرك التعادل عن طريق أنطونيو روديغر، قبل أن يضيف فيرلان مندي الهدف الثاني بعد ذلك بقليل.
وعادل أنطوان غريزمان لأتلتيكو في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من مدى بعيد.
وارتكب حارس المرمى كيبا أريزابالاغا خطأ فادحا بعدما ارتطمت محاولته لإبعاد الكرة بزميله روديغر وارتدت في الشباك ليتقدم أتلتيكو مرة أخرى في الدقيقة 78، لكن داني كارفاخال أدرك التعادل ليذهب الفريقان لشوطين إضافيين.
وعندما بدت المباراة متجهة إلى ركلات الترجيح، ارتدت الكرة من المدافع سافيتش لتسكن شباكه قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
وفي المحاولة الأخيرة بالمباراة، سجل دياز من هجمة مرتدة في المرمى الخالي بعد أن تقدم الحارس يان أوبلاك إلى منطقة جزاء ريال في محاولة يائسة لإدراك التعادل من ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة.
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