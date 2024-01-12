حبس شخص 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار اصطاد 9 حيوانات نادرة

MENAFN - Amman Net) أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان، حكما بوضع شخص بالحبس 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار، بعد جمع العقوبات بحقه في قضية صيد حيوانات برية نادرة يحميها القانون.

وبين قرار المحكمة، أن المدان أقدم على صيد 9 حيوانات برية، 7 منها مدرجة على القائمة الأولى، وهي الماعز الجبلي أو ما يسمى بالبدن، والذئب، واثنان مدرجان على القائمة الثانية، وهما الضباع والوبر.

ووفقا للمادة 2 من نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها، فإن جميع هذه الحيوانات مهددة بالانقراض وتخضع للحماية، وقام المدان بنشر صور صيده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ودأب المشرع الأردني على توفير الحماية المتكاملة لعناصر البيئة في عدة تشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وتكمن الغاية من توفير هذه الحماية لعناصر البيئة بما فيها الحيوانات لأهميتها في تحقيق دائرة التكامل البيئي، وأن أي خلل يصيب أحد عناصر البيئة سيؤثر سلبا على باقي العناصر.

وأجاز المشرع الصيد بأضيق الحدود، وضمن مواسم معينة يتم الإعلان عنها وحظر صيد حيوانات معينة بشكل مطلق، لا سيما المهددة بالانقراض منها لضمان استمرارية تكاثرها، وأن أي اعتداء على تلك الحيوانات سيعرض المعتدي للعقوبات المنصوص عليها قانونا.

وتبين للمحكمة أن الأفعال التي اقترفها المدان تشكل اعتداء على مكونات البيئة وصيدا جائرا لحيوانات برية مهددة بالانقراض، ومحظور صيدها بالمطلق، فقد حكمت المحكمة بوضعه بالحبس مدة 7 أشهر والغرامة 16 ألف دينار.