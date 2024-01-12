الحوثيين: العدو الأمريكي البريطاني أقدم على شن عدوان غاشم على اليمن بـ 73 غارة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت القوات المسلحة اليمنية جماعة أنصار الله الحوثيين بيان يفيد بأن أمريكا وبريطانيا أقدموا على شن عدوان غاشم على اليمن بـ 73 غارة.
وأضاف البيان أن العدوان أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 6 أشخاص٬ مؤكدا انهم لن يتردد باستهداف مصادر التهديد كافة والاستمرار بمنع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر.
ولفت أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد ودون عقاب والغارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.
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