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الحوثيين: العدو الأمريكي البريطاني أقدم على شن عدوان غاشم على اليمن بـ 73 غارة

1/12/2024 5:16:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت القوات المسلحة اليمنية جماعة أنصار الله الحوثيين بيان يفيد بأن أمريكا وبريطانيا أقدموا على شن عدوان غاشم على اليمن بـ 73 غارة.


وأضاف البيان أن العدوان أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 6 أشخاص٬ مؤكدا انهم لن يتردد باستهداف مصادر التهديد كافة والاستمرار بمنع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر.


ولفت أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد ودون عقاب والغارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.


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