ولي العهد يزور كلية للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية
التاريخ
1/12/2024 5:16:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، كلية "لي كوان يو" للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية.
وأكد سموه أهمية الشراكة بين الكلية والمؤسسات المعنية بالأردن في تمكين الموظفين في المراكز القيادية وتزويدهم بالمعرفة والخبرة ذات المستوى العالمي لقيادة وتنفيذ الإصلاحات الوطنية في الأردن بشكل فاعل.
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