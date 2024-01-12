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ولي العهد يزور كلية للسياسة العامة في جامعة ⁧‫سنغافورة‬⁩ الوطنية

1/12/2024 5:16:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار ‏سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، كلية "لي كوان يو" للسياسة العامة في جامعة ⁧‫سنغافورة‬⁩ الوطنية.


وأكد سموه أهمية الشراكة بين الكلية والمؤسسات المعنية بالأردن في تمكين الموظفين في المراكز القيادية وتزويدهم بالمعرفة والخبرة ذات المستوى العالمي لقيادة وتنفيذ الإصلاحات الوطنية في ⁧‫الأردن‬⁩ بشكل فاعل.

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