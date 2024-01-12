تدمير واسع للبنية التحتية في مخيم نور شمس بطولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي دمارا واسعا في البنية التحتية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، عقب اقتحامه لنحو 7 ساعات.



وشرعت طواقم الأشغال العامة وبلدية طولكرم، صباح اليوم الجمعة، بإزالة الأنقاض والسواتر الترابية وإعادة تأهيل بعض الشوارع، خاصة شارع نابلس الذي يعتبر المدخل الرئيسي للمخيم الذي يصل المدينة بقرى وبلدات وادي الشعير وباقي محافظات الضفة.



وقال رئيس قسم الطوارئ في بلدية طولكرم حكيم أبو صفية لـ"وفا"، إن ما تعرض له المخيم هذه المرة هو هجمة أوسع وأشمل، أحدثت خرابا أكبر في البنية التحتية من صرف صحي وماء وكهرباء، مضيفا أنه لا يوجد شارع داخل المخيم وأزقته إلا وطاله الدمار والتخريب.