شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي عنيف على حي الصبرة بغزة

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي عنيف على حي الصبرة بغزة
التاريخ
1/12/2024 5:16:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف حي الصبرة بمدينة غزة.
وقال الدفاع المدني بغزة إن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على حي الصبرة ولم نتمكن من الوصول إليهم.
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