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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي عنيف على حي الصبرة بغزة

1/12/2024 5:16:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف حي الصبرة بمدينة غزة.


وقال الدفاع المدني بغزة إن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على حي الصبرة ولم نتمكن من الوصول إليهم.

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