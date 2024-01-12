وزارة المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 39.6% من المعدل السنوي طويل الأمد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم الجمعة إلى 39.6 % البالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويا.
وأضافت أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 97 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 33.7 % من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون م3، منوهة أن اعلى كمية هطول سجلت في عجلون / اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 42.5 ملم .
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