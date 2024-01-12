Friday, 12 January 2024 05:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 39.6% من المعدل السنوي طويل الأمد

1/12/2024 5:16:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم الجمعة إلى 39.6 % البالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويا.


وأضافت أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 97 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 33.7 % من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون م3، منوهة أن اعلى كمية هطول سجلت في عجلون / اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 42.5 ملم .

MENAFN12012024000208011052ID1107712849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث