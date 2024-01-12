العدل الدولية تسمع رد إسرائيل على اتهامات الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وكيل إسرائيل تال بيكر أمام محكمة العدل الدولية إن دعوى جنوب أفريقيا قدمت صورة مشوهة للأحداث.
وأضاف بيكر أمام محكمة العدل الدولية إنه إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية فقد ارتكبت ضد إسرائيل.
ونوه أن أفعال إسرائيل في غزة هي دفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس وان وقف العمليات العسكرية سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.
وتابع " جنوب أفريقيا تتمتع بعلاقة وثيقة مع حماس."
وبدأت اليوم الجمعة جلسة الاستماع الثانية بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية والتي تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
MENAFN12012024000208011052ID1107712847
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.