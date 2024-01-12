العدل الدولية تسمع رد إسرائيل على اتهامات الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وكيل إسرائيل تال بيكر أمام محكمة العدل الدولية إن دعوى جنوب أفريقيا قدمت صورة مشوهة للأحداث.



وأضاف بيكر أمام محكمة العدل الدولية إنه إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية فقد ارتكبت ضد إسرائيل.



ونوه أن أفعال إسرائيل في غزة هي دفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس وان وقف العمليات العسكرية سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.



وتابع " جنوب أفريقيا تتمتع بعلاقة وثيقة مع حماس."



وبدأت اليوم الجمعة جلسة الاستماع الثانية بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية والتي تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

