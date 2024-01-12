الإحصاءات العامة: ارتفاع التضخم لعام 2023 بنسبة 2.08%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لعام 2023 والذي رصد ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.08% مقارنةً مع عام 2022، أما على المستوى الشهري فقد سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون أول ارتفاعاً بنسبة 1.64% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من عام 2023.



وبلغ الرقم القياسي لعام 2023 ما مقداره 109.02 مقابل 106.79 لعام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 108.05 للشهر المقابل من عام 2022. وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 109.56 للشهر الذي سبقه من نفس العام.



وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 مجموعات "الوقود والإنارة" بنسبة 5.76%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5.70%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 4.94%، و"الثقافة والترفية" بنسبة 4.37%، و"الإيجارات" بنسبة 4.10%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (7.88%)، و"الملابس" بنسبة (1.01%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (0.83%)، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة (0.76%).



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون أول من عام 2023 مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، مجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.49%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.21%، و "اللحوم والدواجن" بنسبة 4.70%.



في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه من نفس العام مجموعات "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 1.99%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 1.88%، و "الإيجارات" بنسبة 1.87%.

