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سلطنة عُمان: حذرنا من توسع الصراع جراء العدوان على غزة

1/12/2024 5:16:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية العمانية إننا نتابع بقلق بالغ تطورات القصف الأميركي البريطاني لمدن عدة في الجمهورية اليمنية الشقيقة.


وأضافت "نستنكر اللجوء إلى العمل العسكري من دول صديقة فيما تتمادى إسرائيل في حربها الغاشمة دون حساب."


وحذرت من توسع دائرة الصراع بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.


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