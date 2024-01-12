سلطنة عُمان: حذرنا من توسع الصراع جراء العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية العمانية إننا نتابع بقلق بالغ تطورات القصف الأميركي البريطاني لمدن عدة في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأضافت "نستنكر اللجوء إلى العمل العسكري من دول صديقة فيما تتمادى إسرائيل في حربها الغاشمة دون حساب."
وحذرت من توسع دائرة الصراع بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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