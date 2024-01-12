حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 1 (كونا) -- الثاني عشر من يناير

1977 - وفاة الفنان أحمد الزنجباري عن عمر ناهز 60 عاما ويعتبر أحد أبرز الملحنين ورائد الأغنية الكويتية المتطورة.

1991 - الكونغرس الأمريكي يمنح الرئيس جورج بوش السلطة لاستخدام القوة لإخراج قوات الاحتلال العراقي من دولة الكويت إبان الغزو بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب.

1994 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بشأن نقل تبعية كل من إدارة الآثار والمتاحف والمرسم الحر وإدارة المسرح ومجلة عالم الفكر وقسم التراث العربي وسلسلة مطبوعات المسرح العالمي ومركز رعاية الفنون الشعبية من وزارة الإعلام إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

2013 - منتخب الكويت للرماية فئة السيدات يتوج بلقب بطولة الشيخ فهد السالم للرماية الخليجية للسيدات المقامة في الكويت بحصول رامياته على 13 ميدالية بواقع ست ذهبيات وخمس فضيات وبرونزيتين.

2014 - الشيخ فهد طلال الصباح يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للجيوجيتسو بعد انتخابه من الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت في الإمارات بمشاركة 24 دولة.

2014 - وفاة الإعلامية أمل جعفر عن عمر ناهز 71 عاما بعد مسيرة حافلة بالعمل في إذاعة وتلفزيون الكويت وتعد أول مذيعة تلتحق بالتلفزيون عام 1961.

2015 - الراميان عبدالله الطرقي وفهيد الديحاني يحلان في المركزين السادس والسابع على التوالي ضمن التصنيف الدولي لأفضل عشرة رماة في العالم عن فئة رماية (سكيت) ورماية (تراب).

2021 - أستاذة القانون في جامعة الكويت الدكتور بشاير الماجد تنال جائز ولقب (شخصية المسلم العالمي) لعام 2020 في حفل سنوي اقيم في بريطانيا وهي أول شخصية عربية تحصد الجائرة وتنال هذا اللقب من بريطانيا تقديرا لنشاطها وإسهاماتها الثقافية والاجتماعية في المملكة المتحدة.(النهاية)