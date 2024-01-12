حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 1 (كونا) -- الثاني عشر من يناير
1977 - وفاة الفنان أحمد الزنجباري عن عمر ناهز 60 عاما ويعتبر أحد أبرز الملحنين ورائد الأغنية الكويتية المتطورة.
1991 - الكونغرس الأمريكي يمنح الرئيس جورج بوش السلطة لاستخدام القوة لإخراج قوات الاحتلال العراقي من دولة الكويت إبان الغزو بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب.
1994 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بشأن نقل تبعية كل من إدارة الآثار والمتاحف والمرسم الحر وإدارة المسرح ومجلة عالم الفكر وقسم التراث العربي وسلسلة مطبوعات المسرح العالمي ومركز رعاية الفنون الشعبية من وزارة الإعلام إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
2013 - منتخب الكويت للرماية فئة السيدات يتوج بلقب بطولة الشيخ فهد السالم للرماية الخليجية للسيدات المقامة في الكويت بحصول رامياته على 13 ميدالية بواقع ست ذهبيات وخمس فضيات وبرونزيتين.
2014 - الشيخ فهد طلال الصباح يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للجيوجيتسو بعد انتخابه من الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت في الإمارات بمشاركة 24 دولة.
2014 - وفاة الإعلامية أمل جعفر عن عمر ناهز 71 عاما بعد مسيرة حافلة بالعمل في إذاعة وتلفزيون الكويت وتعد أول مذيعة تلتحق بالتلفزيون عام 1961.
2015 - الراميان عبدالله الطرقي وفهيد الديحاني يحلان في المركزين السادس والسابع على التوالي ضمن التصنيف الدولي لأفضل عشرة رماة في العالم عن فئة رماية (سكيت) ورماية (تراب).
2021 - أستاذة القانون في جامعة الكويت الدكتور بشاير الماجد تنال جائز ولقب (شخصية المسلم العالمي) لعام 2020 في حفل سنوي اقيم في بريطانيا وهي أول شخصية عربية تحصد الجائرة وتنال هذا اللقب من بريطانيا تقديرا لنشاطها وإسهاماتها الثقافية والاجتماعية في المملكة المتحدة.(النهاية)
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