الولايات المتحدة وبريطانيا تعلنان شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الجمعة أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية في بيان مشترك "ردا على هجمات الحوثيين المستمرة غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن بما في ذلك السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر قامت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا بتوجيه ضربات مشتركة ضد عدد من الأهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضاف البيان أن "الهدف من هذه الضربات الدقيقة تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم".
وشدد على "أننا لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحماية التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة استمرار العنف التهديدات".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن بلاده وبريطانيا نفذتا ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.
وقال بايدن في بيان "بتوجيه مني نفذت القوات العسكرية الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات المائية حيوية في العالم".
وأوضح أن "هذه الضربات تأتي ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ".
وأضاف أن "هذه الهجمات عرضت الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركاءنا للخطر كما أضرت بالتجارة وهددت حرية الملاحة".
ونبه إلى أن "هذه الضربات المحددة تمثل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا للجهات المعادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم".
وأصدرت واشنطن الأسبوع الماضي "بالتعاون مع 13 من الحلفاء والشركاء تحذيرا لا لبس فيه بأن المتمردين الحوثيين سيتحملون العواقب إذا لم تتوقف هجماتهم" حسب بيان بايدن.
وقال بايدن "إنني لن أتردد في إصدار توجيهات للقيام بإجراءات إضافية لحماية شعبنا وحماية التدفق الحر للتجارة الدولية وفق الضرورة".
وحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر فقد شن الحوثيون منذ 19 نوفمبر الماضي 27 هجوما على سفن في البحر الأحمر.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الأربعاء قرارا يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر والتي أدت إلى تأثيرات على حركة الشحن العالمي وأجبرت شركات على تغيير مسارها.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر تحت مسمى (عملية حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما توعدت جماعة الحوثي باستهداف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)
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