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الولايات المتحدة وبريطانيا تعلنان شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن

1/12/2024 4:28:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الجمعة أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية في بيان مشترك "ردا على هجمات الحوثيين المستمرة غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن بما في ذلك السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر قامت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا بتوجيه ضربات مشتركة ضد عدد من الأهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضاف البيان أن "الهدف من هذه الضربات الدقيقة تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم".
وشدد على "أننا لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحماية التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة استمرار العنف التهديدات".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن بلاده وبريطانيا نفذتا ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.
وقال بايدن في بيان "بتوجيه مني نفذت القوات العسكرية الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات المائية حيوية في العالم".
وأوضح أن "هذه الضربات تأتي ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ".
وأضاف أن "هذه الهجمات عرضت الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركاءنا للخطر كما أضرت بالتجارة وهددت حرية الملاحة".
ونبه إلى أن "هذه الضربات المحددة تمثل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا للجهات المعادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم".
وأصدرت واشنطن الأسبوع الماضي "بالتعاون مع 13 من الحلفاء والشركاء تحذيرا لا لبس فيه بأن المتمردين الحوثيين سيتحملون العواقب إذا لم تتوقف هجماتهم" حسب بيان بايدن.
وقال بايدن "إنني لن أتردد في إصدار توجيهات للقيام بإجراءات إضافية لحماية شعبنا وحماية التدفق الحر للتجارة الدولية وفق الضرورة".
وحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر فقد شن الحوثيون منذ 19 نوفمبر الماضي 27 هجوما على سفن في البحر الأحمر.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الأربعاء قرارا يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر والتي أدت إلى تأثيرات على حركة الشحن العالمي وأجبرت شركات على تغيير مسارها.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر تحت مسمى (عملية حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما توعدت جماعة الحوثي باستهداف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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