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السعودية تدعو إلى ضبط النفس وتؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر

1/12/2024 4:28:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 1 (كونا) -- أكدت السعودية اليوم الجمعة أنها تتابع "بقلق بالغ" العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن داعية إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة إذ تؤكد "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى (عملية حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت انها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)

خ ن ش / ط م ا



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