السعودية تدعو إلى ضبط النفس وتؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 1 (كونا) -- أكدت السعودية اليوم الجمعة أنها تتابع "بقلق بالغ" العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن داعية إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة إذ تؤكد "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى (عملية حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت انها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)
خ ن ش / ط م ا
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